Städte lobbyieren für gemeinnützigen Wohnbau

Nur in Österreich und Deutschland gibt es innerhalb der Europäischen Union geförderten Wohnbau. Wien will deshalb gemeinsam mit anderen europäischen Städten für den gemeinnützigen Wohnbau lobbyieren.

Gegner des gemeinnützigen Wohnbaus sehen in Förderungen versteckte Beihilfen und Wettbewerbsverzerrung. In Wien und anderen Großstädten Mitteleuropas wird das anders gesehen, so sind 70 Prozent der Neubauwohnungen in der Stadt gefördert. Im Vorjahr waren das 7.166 geförderte Wohnungen.

„Das wichtige ist, dass Wohnungen nicht nur als Teil eines Marktes gesehen werden, sondern dass das ein Grundrecht für die Bevölkerung ist. Die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern vor allem auch eine Gemeinschaft, die die Interessen der Menschen vertreten muss“, meinte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag im Rahmen des 15. Wiener Wohnbauforschungstags.

Resolution an Europäische Kommission

Die Stadt Wien hat zur Sicherung des gemeinnützigen Wohnbaus eine Intiative in Europa gestartet - gemeinsam mit dem deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, der Stadt Leipzig und dem Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen. Über 30 europäische Städte von Amsterdam bis Zagreb haben sich zusammengeschlossen, um in Brüssel zu lobbyieren.

In einer Resolution wurde Europäische Kommission aufgefordert, „die Definition des sozialen Wohnbaus sowie die Entscheidung über die Form der Bereitstellung den Mitgliedstaaten und ihren Gebietskörperschaften zu überlassen“. „Im Einsatz für den sozialen Wohnbau brauchen wir innerhalb Europas starke Bündnispartner, um Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit geförderten Wohnraums – nicht nur für uns, sondern auch für die nachfolgenden Generationen“, argumentierte Ludwig.

Staatssekretär Gunther Adler vom deutschen Umweltministerium hatte für Wien Lob parat: „Es ist beeindruckend, was Österreich und speziell Wien mit dem gemeinnützigen Wohnungsbau geleistet hat. Der Austausch hier im Rahmen des Wiener Wohnbauforschungstags ist für mich sehr gewinnbringend."

