Betrugsverdacht: 70-Jährige festgenommen

Eine 70-jährige Medizinerin ist am Mittwoch in Wien-Alsergrund festgenommen worden. Sie steht in Deutschland unter Betrugsverdacht und soll mit falschen Rechnungen einen Schaden von 90.000 Euro verursacht haben.

Die Frau praktizierte als Allgemeinmedizinerin in Deutschland. Sie soll mit einem weiteren Beschuldigen, einem Physiotherapeuten, zahlreiche Rechnungen über fiktive Verordnungen sowie nie stattgefundene Behandlungen ausgestellt haben.

Die Rechnungen waren immer auf den Namen von zumindest vier mitwissenden „Patienten“ ausgestellt. Alle sechs beteiligten Personen werden wegen Betrugsverdachts beschuldigt. Private Krankenversicherungen sollen um mehr als 90.000 Euro geschädigt worden sein.

Grund für Wien-Aufenthalt unklar

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien machten die Gesuchte am Mittwoch um kurz vor 8.00 Uhr in einer Wohnung in Wien-Alsergrund ausfindig. Die 70-Jährige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Josefstadt und soll demnächst nach Deutschland ausgeliefert werden. Warum sich die deutsche Staatsbürgerin in Wien aufhielt, war zunächst unklar.