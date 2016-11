Mindestsicherung: Einigung mit sieben Ländern?

In den Verhandlungen über eine Reform der Mindestsicherung könnte derzeit eine Lösung des Bundes mit sieben Bundesländern entstehen. Die Wiener Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) will für eine Lösung in ganz Österreich kämpfen.

„Ziel ist eine Lösung in ganz Österreich und für diese Lösung werde ich bis zum Schluss am 31. Dezember kämpfen“, sagte Wehsely unmittelbar vor der Sitzung der Sozialreferenten der Bundesländer mit Sozialminister Alois Stöger (SPÖ). Vor Beginn der Gespräche zeichnete sich aber eine gemeinsame Regelung mit sieben Ländern ab, wenn Niederösterreich und Oberösterreich auf ihren Lösungen beharren sollten.

APA/Helmut Fohringer

Verhandlungen für gemeinsame Lösung

Sozialminister Stöger wollte „ausloten, ob die Länder zu einer gemeinsamen österreichischen Lösung bereit seien“. Seine SPÖ-Parteifreundin, die steirische Landesrätin Doris Kampus, sagte, sie sei „bedingt optimistisch“, der Realismus schlage durch. Eine Lösung wäre möglich, wenn sich alle einen Schritt aufeinander zubewegen. Sie strebe eine Einigung mit allen neun Ländern an, wenn das nicht möglich sei, wären sieben Länder ein möglicher Kompromiss.

Niederösterreichs ÖVP-Soziallandesrätin Barbara Schwarz meinte, es liege in der Verantwortung Stögers, ob es zu einer bundeseinheitlichen Lösung oder nur zu einer mit sieben Bundesländern komme.

TV-Hinweis: „Wien heute“, 3.11.2016, 19.00 Uhr, ORF2 und danach online unter tvthek.ORF.at.

Als „wichtige Ziele“ nannte sie den Deckel von 1.500 Euro und die „Mindestsicherung light“, dass man den vollen Betrag erst bekommt, wenn man von den letzten sechs Jahren fünf in Österreich verbracht hat. Den Deckel bezeichnete sie als „nicht verhandelbar“, wobei aber auch Stöger schon einen Maximalbezug von 1.500 Euro als möglich bezeichnet hatte.

APA/Helmut Fohringer

Gerichtliche Verfügung gegen FPÖ

Die beiden Grünen Landesrätinnen Christine Baur (Tirol) und Katharina Wiesflecker (Vorarlberg) betonten, dass sie zwar eine bundeseinheitliche Lösung bevorzugen würden. Angesichts der Positionen von Niederösterreich und Oberösterreich erschien es ihnen aber realistischer, dass es zu einer Regelung mit den sieben anderen Ländern kommt. Das sei besser als nichts.

Am Mittwoch hat das Wiener Handelsgericht im Politstreit um die Mindestsicherung eine einstweilige Verfügung gegen die Wiener FPÖ ausgesprochen. Die FPÖ warf Wehsely bei einer Pressekonferenz eine Weisung vor, wonach bei der Prüfung von Mindestsicherungsanträgen rechtswidrig gehandelt werden musste. Dagegen hatte Wehsely geklagt - mehr dazu in Wehsely erwirkt Verfügung gegen FPÖ.

Links: