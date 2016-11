Lkw-Fahrer trat Chef ins Gesicht

Bei einem Streit hat ein Lkw-Fahrer in Simmering am Donnerstag seinem Chef ins Gesicht getreten und ist anschließend betrunken mit dem Schwerfahrzeug davongefahren. Die Polizei nahm ihn fest.

Der Vorgesetzte rief die Polizei, die den 46-Jährigen nach rund 400 Metern Fahrt stoppte. Der Mann wurde wegen Körperverletzung angezeigt und ist seinen Führerschein los. Ein Alkotest ergab 0,8 Promille.

Bei der Auseinandersetzung dürfte es laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer um die Arbeit gegangen sein. Die beiden Männer stritten zunächst in der Bleibtreustraße vor dem Lkw. Der 46-Jährige stieg in das Fahrzeug und verletzte seinen um ein Jahr älteren Chef mit Tritten ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Die anschließende Flucht führte den 46-Jährigen nur bis in die Wildpretstraße. Dort wurde er von Polizisten gestoppt.