Winter-Schanigärten: Gastronomen zögern

Spätestens Anfang 2017 ist es Gastronomen erstmals erlaubt, auch in der kalten Jahreszeit Gäste im Freien zu bedienen. Die Wirte selbst zeigen sich vorerst aber noch zurückhaltend, so Peter Dobcak von der Wiener Wirtschaftskammer.

„Sie rennen uns nicht gerade die Türe ein“, meint Peter Dobcak, Gastro-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer. Soll heißen: Der Ansturm, etwaige Anträge bzw. Genehmigungen vorzubereiten, hält sich einstweilen noch in Grenzen. Abgesehen davon, dass bis zum Inkrafttreten der Regelung noch Zeit ist, sieht der Kammervertreter vor allem die mit dem Ende der Wintersperre mitbeschlossene Tariferhöhung der Schanigartengebühr als Grund: „Viele Gastronomen sind noch in der Schockstarre.“

Preisanstieg dämpft Freude

Die ursprüngliche Freude über die Liberalisierung sei ob des Preisanstiegs sehr gedämpft. „Viele sagen sich, da kann ich gleich drauf pfeifen“, analysiert Dobcak. Kritisch sieht der Wirte-Obmann auch andere Details des Gesetzes. So müssten etwa die Gartenmöbel bis 23.00 Uhr weggeräumt werden. Viele Lokale hätten aber länger offen. Das stelle die Inhaber vor das Problem, dass sie die Outdoor-Tische und -Sesseln nicht lagern können.

Wie viele Gastronomen sich letztendlich für einen Gastgarten im Winter entscheiden werden, wagt Dobcak nicht zu prophezeien. Er glaubt aber, dass sich die Mehrheit der Interessierten sowieso für die Variante entscheiden, lediglich zwei Tische vor die Tür zu stellen. Das bedürfe nämlich keiner Genehmigung, sondern müsse lediglich gemeldet werden. Für kleine Schanigärten entlang der Hausmauer unter der Voraussetzung, dass genug Platz für Fußgänger bleibt, und in Fußgänger- und Begegnungszonen braucht man eine Bewilligung.

Landtagsbeschluss im Oktober

Bisher war es überhaupt verboten, in den Monaten Dezember, Jänner und Februar Kundschaft unter freiem Himmel zu bewirten. Nach langen Debatten und trotz Widerstands der Opposition sind vor zwei Wochen die Winter-Schanigärten im Wiener Landtag beschlossen worden - mehr dazu in Wiener Landtag beschloss Winterschanigärten.