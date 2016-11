Klezmer für alle Lebenslagen

Von heute an bis 20. November erklingen im Rahmen des 13. KlezMore Festivals an zahlreichen Orten in Wien wieder traditionelle jüdische Lieder. Musiker aus dem In- und Ausland sind mit ihren Interpretationen zu hören.

Die Organisatoren versprechen ein „vielfältiges, dichtes und qualitativ hochstehendes Programm“: Mehr als ein Dutzend Konzerte finden statt, fortgesetzt wird auch die grenzüberschreitende Kooperation mit Bratislava. So wird etwa am 7. November die Baptistenkirche in der slowakischen Hauptstadt Schauplatz für einen Auftritt des international zusammengesetzten Semer Ensemble.

Luca Jabob

Eröffnungsgala im RadioKulturhaus

In Wien werden unter anderem die Bühnen im Metropol, im Porgy & Bess und im RadioKulturhaus bespielt, wo die Eröffnungsgala stattfindet. Angesagt haben sich das Yael Horwitz Quartet und für den zweiten Teil des Abends Trompeter Paul Brody und seinen Kollege Pamelia Stickney (Theremin, Cello), Roman Britschgi (Bass) sowie Christian Eberle (Schlagzeug).

Bettina Wegner/Karsten Troyke / Troyke

Die in den folgenden Tagen anstehenden Auftritte von Acts wie Bettina Wegner, die u.a. von Karsten Troyke und Jan Hermerschmidt begleitet wird (6.11. im Theater Akzent), Loyko (13.11. im Metropol) oder Figelin (16.11. in der Kirche am Gaußplatz) werden schließlich von der traditionell zweigeteilten Abschlussgala (19. und 20.11.) abgerundet. Hier wird etwa das Vienna Klezmore Orchestra einen Schlusspunkt setzen.

„Klezmerhut“ für Kinder

Umrahmt wird das Festival von Lesungen, Filmvorführungen, drei Stummfilm-Matineen sowie Vorträgen und Workshops. An die Jüngsten richtet sich der „Klezmerhut“, ein Konzert der italienisch-polnisch-schweizerischen Formation Kapelush für Kinder (13.11. im Zentrum im Werd).

Murnau Production

Kontrabassist Roman Britschgi steht nicht nur dabei auf der Bühne, sondern auch für eigene Jamsessions „mit Gästen“, die er am 7. und 14. November im Kulturcafe Tachles abhalten wird. Für Interessierte bleibt es also nicht nur beim Zuhören, auch selbst darf zu den Instrumenten gegriffen werden.

Link: