Hohe-Wand-Wiese bekommt Plastikskipiste

Es wird eine Fortsetzung der Schneeerlebniswelt in Wien geben. Jedoch nicht am insolventen Standort in Aspern sondern auf der Hohe-Wand-Wiese. Ab Ende Dezember kann man dort auf Matten Skifahren und Snowboarden.

Der Standort in Aspern konnte allerdings nicht fortgeführt werden, lange hat Gerald Eder, Geschäftsführer der Skischule Wien, mit der Aspern Development AG und der Stadt Wien verhandelt. Sein Ziel: Die Schneeerlebniswelt in Aspern, die im Jänner in Konkurs gegangen ist, wiederzueröffnen. Doch das ist gescheitert, sagt Eder: „Ohne Geld geht es nicht. Und es gab leider sehr viele Versäumnisse rund um den Geschäftsführer“ - mehr dazu in Betreiber von Plastikskipiste insolvent.

Start am 23. Dezember

Doch eine andere Skipiste Wiens wird dafür neu aufgestellt. Die Hohe-Wand-Wiese wird mit Skimatten ausgelegt und damit unabhängig von den Witterungsbedingungen. Mit den Pächtern der Hohe-Wand-Wiese, dem Mountainbike-Verein, hat man sich auf den Starttermin am 23. Dezember geeinigt. Auch die finanziellen Mittel sind gesichert, so Eder: „Ohne Sponsoren hätten wir das nicht realisieren können, weil wir reden da von einer Investition von 200.000 Euro etwa.“

Die Wintersportler können sich auf 3.000 Quadratmeter austoben, 1.500 davon werden mit Matten ausgelegt. Auch Skikurse wird es geben. Die Matten würden ein möglichst realistisches Fahrgefühl ermöglichen und das Lernen erleichtern. Zusätzlich sollen Schneekanonen für eine Kunstschneepiste sorgen.