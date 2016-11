30 Stunden Bob Dylan lesen

Am 11. und 12. November wird in der VHS Hietzing wieder rund um die Uhr gelesen. Zum bereits dritten Mal findet eine Marathonlesung im Rahmen der Messe „Buch Wien“ statt. Dieses Jahr mit einem speziellen Thema: Bob Dylan.

In 30 Stunden werden Texte von und über Bob Dylan gelesen. Da sich das Schaffen von Dylan vor allem auf Liedtexte beschränkt, wird zunächst aus der deutschen Fassung der Autobiographie gelesen. „Damit erhält man einen Überblick über den Künstler“, erzählt Robert Streibel, Leiter der VHS Hietzing. Außerdem werden die Lieder des Musikers präsentiert – in Englisch, in einer deutschen Übertragung und mit einer Interpretation zu den Hintergründen.

89 Lesende erwartet

Gelesen wird in 20-minütigen Blocks, für die sich Personen melden können, wenn alles nach Plan läuft sollen es 89 Lesende werden – bis jetzt haben sich 58 Interessierte angemeldet. „Bislang haben wir es jedes Mal geschafft, dass nicht nur wir lesen müssen“, so Streibel. Die Lesung startet am Freitag um 9.00 Uhr und endet am Samstag um 15.00 Uhr. „Bis 2.00 Uhr sind wir belegt, vielleicht gibt es Leute, die sowieso nicht schlafen können und deswegen lieber lesen“, hofft Streibel noch auf weitere Anmeldungen.

Jeder Besucher, der als Dylan verkleidet erscheint, erhält einen Gutschein für die VHS. Dass der Musiker selbst vorbeikommt, ist jedoch eher unwahrscheinlich, bis vor kurzem war nicht mal klar, ob er den Nobelpreis überhaupt selbst entgegen nimmt – mehr dazu in news.ORF.at.

Neunte „Buch Wien“ ab 10. November

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der „Buch Wien“ statt. Die neunte Ausgabe der Messe startet am 10. November. Damit scharrt ein „spektakuläres Bücherfest“ in den Startlöchern, wie Programmdirektor Günter Kaindlstorfer bei einer Pressekonferenz im Oktober versprach. Mit 429 Veranstaltungen werde die Messe von 10. bis 13. November „die halbe Stadt bespielen“. Eröffnungsrednerin ist die ungarisch-deutsche Schriftstellerin Terezia Mora.