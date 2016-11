Interaktiver Krimi in Sozialen Netzwerken

Ab 10. November startet der Autor Lukas Pellmann auf Instagram, WhatsApp und Co. die interaktive Jagd nach einem fiktiven Serienmörder. Die Nutzer der Dienste können an den Ermittlungen teilnehmen und helfen den Fall zu lösen.

Im dritten Leopoldstadt-Krimi des Wiener Autors Lukas Pellmann suchen Chefinspektorin Vera Rosen und Kommissar Moritz Ritter nach einem Serienmörder bzw. einer Serienmörderin, die bzw. der sein Unwesen in der lokalen Instagram-Szene treibt. Ausgewählte Nutzer werden dabei mit ihren Accounts als „Augenzeuge“ selbst Teil der Erzählung.

Screenshot Instagram/der.moritz.87

Community kann mitraten

Der Wien-Krimi „Instamord“ wird in vier Teilen zwischen 10. November und 1. Dezember erscheinen. Autor Pellmann liest an den jeweiligen Tagen an Orten, die mit der Handlung des Krimis „Instamord“ zu tun hat.

Buchhinweis: Der erste Leopoldstadt-Krimi „Mord im Zweiten“ von Lukas Pellmann erscheint Ende November im Kladde Buchverlag. Die Buchpräsentation findet am 7. Dezember in der Buchhandlung im Stuwerviertel, Stuwerstraße 42, statt.

Die Bilder werden zusätzlich auf dem Instagram-Account von Igersaustria.at veröffentlicht, die mit knapp 28.000 Abonnenten eine hohe Reichweite erreichen. „Dadurch kann die gesamte Community mitraten und meinen beiden Ermittlern auf die Sprünge helfen“, erzählt Pellmann. Leser werden darüber hinaus per E-Mail und WhatsApp einen Echtzeit-Beitrag zur Aufklärung der Mordserie leisten, Kommissar Moritz Ritter auf Instagram folgen oder mit ihm Quizduell spielen können.

Musikalische Unterstützung bei Lesungen

Die Rolle von Moritz Ritter übernimmt Pellmann selbst: „Ich schlüpfe im Erscheinungszeitraum des Krimis in die virtuelle Rolle von Moritz Ritter und nehme an zahlreichen Instawalks [Anm. d. Red.: Gemeinsame Spaziergänge von Instagramnutzern] teil, dadurch können ihm Leserinnen und Leser zum Beispiel über seinen Instagram-Account über die Schultern schauen.“ Im Krimi soll auf aktuelle Ereignisse eingegangen werden, die Lesungen vor Ort werden mit Musik von Tall William, Martin Mikulik und N.I.K.O. unterstützt.

