Infocenter zeigt Wiens U-Bahn-Zukunft

Ende 2018 soll ein großangelegter Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes beginnen - mit dem Bau der U5 und einer Verlängerung der U2. Einblick in Planung und Arbeiten gibt nun ein Infocenter in der künftigen U5-Station Volkstheater.

Öffentlich zugänglich ist das Infocenter ab Dienstag. Geöffnet hat es dann vorerst immer dienstags und donnerstags zwischen 16.00 und 19.00 Uhr. Auf Anfrage sind auch Sonderführungen für Gruppen möglich. Am Montag wurden Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) und die für die Wiener Linien zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) als erste durch das Center geführt.

Tunnelbaumaschine als Nachbau

Auf 700 Quadratmetern gibt eine interaktive Ausstellung Einblick in Planung, Bau und Betrieb der neuen U-Bahn-Strecken. Zu sehen ist unter anderem ein Nachbau einer Tunnelbohrmaschine, die die Besucher selbst bedienen können, außerdem der Bahnsteig einer U5-Station im neuen Design in Lebensgröße. Auch an einer Planung einer U7 kann man sich versuchen.

„Das Infocenter U2/U5 ist Besucherforum und Veranstaltungsraum. Es soll nicht nur über den U-Bahn-Bau informieren, sondern auch den Dialog mit den Wienerinnen und Wienern unterstützen“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien, in einer Aussendung.

Eröffnung Ende 2023

Die U2 wird ab der Station Rathaus bis zum Matzleinsdorfer Platz verlängert. Die neue U5 übernimmt dafür die derzeitigen U2-Stationen zwischen Karlsplatz und Rathaus und soll in einer ersten Ausbaustufe bis zum Frankhplatz (Altes AKH) führen. Die Länge der neuen Strecken beträgt insgesamt neun Kilometer, davon sechs für die U2 und drei für die U5. Elf neue Stationen werden errichtet - mehr dazu in Neue Visualisierungen von U-Bahn-Stationen.

Ende 2023 sollen der erste Abschnitt der verlängerten U2 und die neue U5 eröffnet werden. Anders als die U-Bahn-Verlängerungen am Stadtrand, sollen die positiven Auswirkungen des U2-U5-Ausbaus im gesamten Wiener U-Bahn-Netz spürbar sein, hieß es seitens der Stadt.

Züge fahren vollautomatisch

Die Züge auf der Linie der U5 sollen dann vollautomatisch fahren. Dafür werden auf den Bahnsteigen in den Stationen Türen angebracht - mehr dazu in Neue U5 fährt vollautomatisch und in U5: Design der Stationen präsentiert. Die Trassenplanungen für die Verlängerung der U2 und die neue U5 machten Probebohrungen in der Stadt notwendig, konkret in den Bezirken Alsergrund, Mariahilf und Favoriten - mehr dazu in Probebohrungen für U-Bahn-Ausbau.

