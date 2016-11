OMV verkauft UK-Tochter um eine Milliarde Dollar

Die OMV verkauft ihre britische Tochter OMV (U.K.) Limited zur Gänze an die schottische Siccar Point Energy Limited und bekommt dafür bis zu 1 Mrd. Dollar (900 Mio. Euro). Die Vertragsunterzeichung ist noch für heute geplant.

Die Transaktion sei vom OMV-Aufsichtsrat genehmigt worden, teilte die OMV am Dienstagabend ad hoc mit. Der Betrag soll sich aus einer fixen Zahlung in der Höhe von 750 Millionen Dollar und einer bedingten Zahlungsverpflichtung in der Höhe von bis zu 125 Millionen Dollar zusammensetzen, die von der endgültigen Investitionsentscheidung in Bezug auf die Öl- und Gasvorkommen in Rosebank abhängig ist.

Zusätzlich haben sich die Parteien auf eine Kaufpreisanpassung für Investitionsausgaben ab dem Wirksamkeitsbeginn der Transaktion mit 1. Jänner 2016 geeinigt. Das führt zu einer weiteren Zahlung in der Höhe von rund 125 Millionen Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2017 erwartet.

