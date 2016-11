Mann soll Cousin getötet haben: Prozess startet

Am Wiener Straflandesgericht muss sich heute ein 21-jähriger Mann wegen Mordes verantworten. Er soll im Sommer in der Brigittenau seinen drei Jahre älteren Cousin mit einem Messer getötet haben.

Zur Bluttat kam es Anfang Juli in der Wohnung einer 25-jährigen Frau aus Ungarn. In der Nacht soll die Mieterin der Wohnung und ihr 21-jähriger Freund aus der Slowakei aneinandergeraten sein. Während des Streits gibt er ihr eine Ohrfeige, woraufhin der ebenfalls anwesende Cousin des Mannes die Frau beschützen will und einschreitet.

Daraufhin griff der 21-Jährige offenbar zu einem Messer und soll es seinem Cousin in den Rumpf gerammt haben, woraufhin das Opfer zusammenbricht und stirbt. Nachbarn, die den Streit gehört haben, verständigen die Polizei. Auch die Mieterin selbst rief die Einsatzkräfte.

Polizeilich dürfte bis dahin keiner der Beteiligten aufgefallen sein. Opfer und Täter waren in Österreich nicht gemeldet und gingen hier keiner Beschäftigung nach. Der Täter wurde jedenfalls dabei gesehen, wie er aus der Wohnung mit einem Messer in der Hand flüchtete. Er wurde wenig später festgenommen - mehr dazu in Cousin wollte Streit schlichten: Ermordet.