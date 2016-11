Goldene Medienlöwin für Sibylle Hamann

Am Dienstagabend sind in Wien die diesjährigen „Medienlöwinnen“ vergeben worden. Sibylle Hamann wurde mit der goldenen Medienlöwin für ihr bisheriges Lebenswerk geehrt, auch ORF-Journalistin Elisa Vass wurde ausgezeichnet.

Vergeben werden die Auszeichnungen vom Journalistinnenkongress, traditionell am Tag vor Kongressbeginn. Die Medienlöwinnen werde an Frauen verliehen, „die durch ihre Arbeit anderen Frauen Mut machen, beziehungsweise sich in ihren Beiträgen in herausragender Weise lebensnahe und kritisch mit der Situation von Frauen auseinandersetzen“, heißt es in der Einladung zur Preisverleihung.

„Falter“ als Medium ausgezeichnet

Nominiert für die goldene Medienlöwin waren neben Hamann auch ORF-Journalistin Ingrid Thurnher, Inge Baldinger, stellvertretende Innenpolitik-Ressortleiterin bei den „Salzburger Nachrichten“ und Martina Salomon, stellvertretende Chefredakteurin beim „Kurier“. Preisträgerin Hamann schreibt im „Falter“, in der „Presse“, der „Zeit“ und der „Emma“.

Die Medienlöwin in Silber ging an Ö1-Journalistin Elisa Vass für ihr „Journal Panorama“ mit dem Titel „Sprache, Geschlecht und Politik“. Die Auszeichnung für ein Medium oder eine Redaktion, „die durch besonders frauenfreundliche, Frauen unterstützende Berichterstattung im letzten Jahr hervorgestochen ist“, erhielt der Falter für seine Titelgeschichte „Uns reicht’s!“. Darin berichteten die Journalistinnen Hanna Herbst, Barbara Kaufmann, Corinna Milborn und Ingrid Thurnher über ihre Erfahrungen mit sexistischen Beschimpfungen.

