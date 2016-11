US-Wahl: Ergebnis schockt Amerikaner in Wien

Im einem Pub in Wien-Landstraße haben sich Mittwochfrüh die „Democrats Abroad“ versammelt - eigentlich um zu feiern. Der Sieg von Donald Trump sorgte für Fassungslosigkeit. Eine Wahlparty der Republikaner gab es in Wien nicht.

Noch in den frühen Morgenstunden waren die Partybesucher im Pub „Golden Harp“ zum Teil guter Dinge - auch wenn die Ergebnisse bereits auf einen Präsidenten Trump hindeuteten: „Es gibt auf jeden Fall noch Hoffnung für Hillary Clinton“, sagte eine junge Frau im Interview mit „Wien heute“. Die Ergebnisse aus den städtischeren Gegenden würden schließlich noch fehlen. Ein Sieg Trumps war da auch für ihre Sitznachbarin noch unvorstellbar: „Es hieße, dass ich mir hier in Wien einen Mann suchen muss, um einfach für immer hier zu bleiben.“

ORF

„Vielleicht ist unser Wahlsystem ja manipuliert“

„Ich bin geschockt“, das hörte man dann immer öfter, je klarer der Trump-Sieg wurde. „Ich bin besorgt und habe Angst“, sagte ein Mann. „Es fühlt sich an wie eine Apokalypse, wie das Ende der Welt“, so eine Frau. Eine andere war den Tränen nahe: Sie habe nicht gedacht, dass die US-Bevölkerung einen so unqualifizierten Mann zu ihrem Präsidenten machen würde. „Vielleicht hat Trump ja recht und unser Wahlsystem ist manipuliert“, meinte sie gar.

Radio-Wien-Reporter Robert Jahn schilderte die Stimmung auf der „Wahlparty“:

Bei der Frage nach Ursachen für den Trump-Sieg rangen viele nach Worten. Ein Besucher der geplatzten Wahlparty erklärte es sich im Radio-Wien-Interview dann so: „Trump war sehr erfolgreich dabei, Menschen an die Urnen zu bringen, die normalerweise nicht gewählt hätten, weil sie nicht ans Wählen glauben.“

ORF

Clinton gewann Wahl im Wien Museum

Schon am Dienstagabend hatte die US-Botschaft zu einer Feier im „Wien Museum“ geladen. Die aktuelle Ausstellung „Sex in Wien“ musste weichen, stattdessen säumte die Fahnen der US-Bundesstaaten die Ausstellungshalle, in der sich Auslandsamerikaner und Österreicher tummelten.

Neben dem gemeinsamen Wahlschauen wurde auch hier nocheinmal gewählt - jeder Gast konnte seine Stimme in eine Box werfen. Kurz vor 01:00 Uhr und bevor es ernst wurde, wurde die hauseigene Wahl entschieden. Sie ging deutlich anders aus als die echte: Hillary Clinton erreichte 64 Prozent.

Auswirkungen auch auf Wiener Börse

Das Ergebnis der US-Wahl sorgte am Mittwoch für weltweite Turbulenzen an den Börsen. Auch die Wiener Börse eröffnete am Mittwoch deutlich tiefer. Der heimische Leitindex ATX lag zwischenzeitlich fast 3,9 Prozent im Minus - mehr dazu in Trump-Sieg sorgt für Verluste an Wiener Börse.