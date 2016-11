Trump-Sieg sorgt für Verluste an Wiener Börse

Der für Anleger überraschende Wahlsieg von Donald Trump sorgt derzeit für weltweit Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Auch an der Wiener Börse gab es Verluste, der Leitindex ATX lag zwischenzeitlich fast 3,9 Prozent im Minus.

Der ATX fiel am Mittwoch zunächst deutlich unter 2.400 Punkte - zu Börsenschluss am Dienstag waren es um gut 57 mehr gewesen. Bereits in der ersten Handelsstunde konnte der ATX seine Verluste aber wieder eindämmen. Gegen 9.45 Uhr wurden 2.425,67 Punkte gezählt - im Vergleich zum Vortag ein Minus von 31,78 Punkten bzw. 1,29 Prozent.

Für den weiteren Tagesverlauf rechneten Marktteilnehmer vor Börsenbeginn mit einer Bandbreite zwischen 2.310,00 und 2.457,54 Punkten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.438,00 Punkten aus. Der an den Finanzmärkten als unberechenbar eingeschätzte Trump ließ am Mittwoch auch die anderen europäischen Börsen zur Eröffnung abstürzen. Zuvor hatte es bereits massive Verluste an den asiatischen Börsen gegeben.

Mehrere ATX-Unternehmen legten Zahlen vor

Abseits der US-Wahl legten in Wien am Mittwoch gleich mehrere ATX-Unternehmen Geschäftszahlen vor. voestalpine-Aktien verloren etwa 0,30 Prozent auf 32,80 Euro und hielten sich damit besser als der Gesamtmarkt - und das obwohl der Linzer Stahlkonzern im ersten Halbjahr 2016/17 einen Gewinneinbruch von 44,5 Prozent erlitten hat. Analysten verwiesen jedoch darauf, dass im zweiten Quartal der bereinigte operative Gewinn (EBIT) mit 205 Mio. Euro klar über den Markterwartungen lag.

Deutlich im Minus notierten hingegen etwa die Anteilsscheine der OMV, die im Frühhandel 1,58 Prozent auf 27,95 Euro verloren. Der Öl- und Gaskonzern hat im dritten Quartal mit 5,249 Mrd. Euro um 12 Prozent weniger Umsatz gemacht. Bereits am Vorabend war bekannt geworden, dass die OMV ihre britische Tochter OMV U.K. für 1 Mrd. Dollar zur Gänze an die schottische Siccar Point Energy verkaufen wird - mehr dazu in OMV verkauft UK-Tochter.

Link: