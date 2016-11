Wien plant eigenes Modell bei Mindestsicherung

Die Chancen auf eine Einigung zur Reform der Mindestsicherung sinken gegen Null. Wien plant daher nun ein eigenes Modell. Man setze etwa verstärkt auf Sachleistungen, kündigte Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) an.

Teil des Modells seien jene Punkte, die man auch in den Verhandlungen eingebracht habe, so Wehsely am Mittwoch gegenüber der APA. Neben dem verstärkten Setzen von Sach- statt auf Geldleistung sei auch eine „Hilfe zur Arbeit“ wichtig, also vor allem die Unterstützung von Jugendlichen, damit diese am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Auch verstärkte Maßnahmen, um die Integration von Asylberechtigten zu „fördern und zu fordern“, seien Teil des Konzepts.

Wartefrist für Zuzügler nicht vom Tisch

Die Maßnahmen sollen verhindern, dass Personen aus Bundesländern mit niedrigerer Unterstützung nach Wien abwandern. „Wir werden in Wien, was immer ab dem 1. Jänner sein wird, jene Maßnahmen umsetzen, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen“, kündigte Wehsely an.

Man müsse zudem prüfen, wie man sich dagegen schützen könne, dass man gezwungen werde, „unsoziale Maßnahmen aus anderen Bundesländern auszugleichen“. Dies müsse man sich „ganz genau anschauen“. Eine Wartefrist für bezugsberechtigte Zuzügler aus anderen Bundesländern schloss sie zumindest nicht dezidiert aus. „Die Variante, die es jedenfalls nicht spielen wird, ist, dass sich alle an Wien abputzen“, stellte sie klar.

Das Wiener Mindestsicherungsgesetz laufe nicht aus, aber Veränderungen seien nötig, um das System „zukunftsfit“ zu machen. Auch Wehsely verwies darauf, dass es ohne 15a-Vereinbarung keinen Bundeszuschusses für Sozialleistungen mehr geben wird. Das ist laut der Wiener Stadträtin gleichzeitig auch ein Hoffnungsschimmer, dass es doch noch zu einer Einigung kommt. Vielleicht werde sich die Vernunft noch durchsetzen, weil die Landesbudgets wichtiger seien als das politische Kleingeld. Wobei sie momentan „kein Licht am Ende des Tunnels“ sehe, wie sie hinzufügte.

Solidarität zwischen Ländern „empfindlich gestört“

Heftige Kritik setzte es für die ÖVP. Teile der Volkspartei hätten das Scheitern der bundesweiten Vereinbarung „von Anfang an“ gewünscht, befand die Ressortchefin. Man habe die Debatte benutzt, um Ressentiments zu schüren. Es sei nie um die Bewältigung der Herausforderung in der Mindestsicherung gegangen, so Wehsely: „Es war Mittel zum Zweck, um die Menschen gegeneinander auszuspielen.“ Begriffe wie sozialer Friede seien diffamiert worden.

Und die ÖVP habe erreicht, dass die Solidarität zwischen den Bundesländern „empfindlich gestört“ sei. Wobei die Steiermark, Tirol und Vorarlberg über die Entwicklung „überhaupt nicht glücklich“ seien, wie die Sozialstadträtin versicherte.

