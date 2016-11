Aus für Supermarkt-Plastiksackerl

In Österreich gehen laut Greenpeace pro Minute rund 2.000 Plastiksackerl über den Ladentisch. Ab 1. Jänner 2017 stellen viele Supermärkte jedoch auf Permanent- und Papier-Tragetaschen um - und verkaufen keine Plastiksackerl mehr.

Neun von zehn Plastiksackerl werden laut Greenpeace nur einmal verwendet und dann weggeschmissen. Viele Geschäfte setzen deshalb Aktionen gegen diese Verschwendung. Supermarktketten, wie Hofer oder Lidl wollen etwa die Plastiksackerl ab 2017 ganz aus ihren Geschäften verbannen.

Plastiksackerl nicht mehr erhältlich

So auch die REWE-Märkte, also Billa, Merkur und Penny. „Wir werden ab nächstem Jahr 28 Millionen Sackerl einsparen. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und ist für uns ein konsequenter nächster Schritt“, so REWE-Nachhaltigkeitsexpertin Tanja Dietrich-Hübner gegenüber „Wien heute“.

Kostenpflichte Sackerl im Kleidungsgeschäft

Anders als in Supermärkten sieht es etwa noch im Bekleidungshandel aus. Hier ist das kostenlose Plastiksackerl noch normal. Allerdings nicht überall. Der Wiener Trachtenmode-Händler Kettner geht einen anderen Weg. Hier muss man für sein Sackerl bezahlen.

„Wir wollen ein Umdenken schaffen mit diesen 20 Cent für das Sackerl. Wir wollen, das die Leute, wenn sie ein Hemd kaufen, nicht das Sackerl einfach nehmen, weils gratis ist, sondern sich überlegen, ob sie dieses Sackerl brauchen“, so Kettner-Marketingleiter Werner Bürkl.

Jeder braucht 51 Plastiksackerl pro Jahr

Das sind Schritte in die richtige Richtung, sagt Greenpeace-Konsumentensprecherin Nunu Kaller. Auf lange Sicht sollten aber Mehrwegsackerl das Ziel sein. „Die wirklich einzig ökologische Lösung ist ein wiederverwendbares Sackerl, weil nur dann kein massiver Müllberg produziert wird“, so Kaller.

Ab 2019 soll es auch eine EU-weite „Plastiksackerl-Richtlinie“ geben. Damit soll der Verbauch pro Jahr und Kopf gesenkt werden - auf 90 Sackerl pro Person. Österreich liegt aber schon jetzt bei nur 51 Sackerl pro Person.

