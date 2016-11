Mann schoss auf Wohnungstür seines Nachbarn

Ein 70-jähriger Mann hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz in Wien-Simmering gesorgt. Laut Polizei zückte der Betrunkene nach einem Streit mit seinem Nachbarn seine Gaspistole und schoss auf dessen Wohnungstür.

Der 70-Jährige hatte tagsüber mit seinem 36-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung Alkohol getrunken, dann wurde dort und im Stiegenhaus gestritten. Thema der Auseinandersetzung war nach Angaben der Polizei die Beziehung des Nachbarn. Der Mann passt nach Ansicht des 70-Jährigen nicht zu der um drei Jahre jüngeren Frau.

Die 33-Jährige war es auch, die die Polizei verständigte. Ihrer Aussage zufolge waren die beiden Männer schon zu Mittag betrunken gewesen. Der 70-Jährige, gegen den laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer bereits ein Waffenverbot bestand, wurde wegen gefährlicher Drohung und nach dem Waffengesetz angezeigt. Die Gastpistole wurde einkassiert.

22-Jähriger bedrohte Ex-Freundin

In ebenfalls alkoholisiertem Zustand hat ein 22-Jähriger am späten Mittwochnachmittag in Wien-Neubau gegen die Wohnungstür seiner Ex-Freundin getreten und die 24 Jahre alte Frau bedroht. Als die Polizei kam, ging der junge Mann mit Fäusten auf die Beamten los und wurde festgenommen.

Er muss sich wegen versuchten Hausfriedensbruchs, gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten, außerdem wegen beharrlicher Verfolgung, sprich Stalkings, da die Aktion offenbar nicht die erste dieser Art war. Die Beziehung des 22-Jährigen und seiner Freundin ist nach Informationen der Polizei bereits seit einem Jahr beendet. Nun wurde über den Mann ein Betretungsverbot verhängt.