Bisher 29 Kinder in Wiener Babyklappe abgelegt

Eine Frau hat am Flughafen Wien ihr Neugeborenes in einen Mistkübel geworfen - es starb. Hilfe in derartigen Situationen bieten unter anderem Babyklappen. 29 Mal wurde diese in Wien bereits genützt.

Seit 2000 gibt es sogenannte „Babynester“, bei denen Frauen ihr Kind anonym und unbeobachtet in ein Wärmebettchen ablegen können. Die Wiener Babyklappe befindet sich beim Wilhelminenspital. Im Spital wird das Baby dann gut und auch medizinisch versorgt.

Eine Versorgung ist oft auch dringend notwendig: „Die meisten Kinder in der Babyklappe haben eine sehr traumatische Geburt hinter sich. Wir haben Babies gehabt, die schlecht abgenabelt waren, die Nabelschnur wurde abgerissen oder abgebissen“, sagte Anna Putz von Wiener Amt für Kinder, Jugend und Familie (MAG ELF) im Interview mit „Wien heute“.

Ablegung in Babyklappe nicht strafbar

Ein Baby in der Babyklappe abzugeben, ist nicht strafbar - im Gegensatz zum Aussetzen des Babys an einem Ort, wo es sogar sterben kann, wie in dem Fall am Wiener Flughafen - mehr dazu in In Mistkübel abgelegtes Baby gestorben. Die MAG ELF übernimmt dann die Obsorge und bringt es bei Adoptiveltern unter.

Rund zehn anonyme Geburten pro Jahr

Die Gründe für die Kindsweglegung sind vielfältig. Gewaltbeziehungen und wirtschaftliche Probleme werden aber laut MAG ELF immer häufiger als Grund angegeben. Seit 2001 gibt es auch die Möglichkeit einer anonymen Geburt in allen Wiener Spitälern. Die Frauen können dabei einfach einen Namen oder eine Bezeichnung ihrer Wahl angeben. Pro Jahr gibt es in Wien etwa zehn anonyme Geburten.

Nach der Geburt können die Frauen erneut entscheiden, ob sie bei der Anonymität bleiben wollen. Empfohlen wird, dem Kind zumindest einen Brief, ein Foto oder ein anderes Andenken zu hinterlassen. Dieses wird dann im Referat für Adoptiv- und Pflegekinder der Stadt Wien aufbewahrt.

