Westbahnstrecke muss gesperrt werden

Die neue Weststrecke der ÖBB wird bis Dienstag teilweise gesperrt sein. Grund ist die Anbindung der Güterzugumfahrung an die Weststrecke. Fahrgäste müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Wer zwischen Samstag und Dienstag in Richtung Westen unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Schnellzüge zwischen Wien und St. Pölten werden in dieser Zeit über Neulengbach umgeleitet. „Das heißt, für die Fahrgäste bedeutet das in etwa zehn bis 15 Minuten frühere Abfahrts- oder spätere Ankunftszeiten. Je nachdem von welcher Richtung man kommt“, sagte ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.

APA/ORF.at

Entlastung vom Güterverkehr

Der Regionalverkehr muss entweder auf die alte Westbahnstrecke oder gleich auf den Schienenersatzverkehr ausweichen - beispielsweise zwischen Wien und Tullnerfeld. Teilweise ändern sich auch die Wiener Abfahrts- bzw. Ankunftsbahnhöfe der Züge.

Die ÖBB erhoffen sich durch den Lückenschluss, mehr Züge auf die Schiene zu bringen. Außerdem soll St. Pölten vom Güterverkeht entlastet werden. Die neue Trasse soll Ende 2017 in Betrieb gehen. Zudem wird die Sperre für Tunnel-Sicherheitsübungen genutzt.

