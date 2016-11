Mädchen beim Spielen in Postkasten eingesperrt

Drei Mädchen haben sich beim Versteckenspielen am Donnerstag in einem Postsammelkasten in Wien-Währing eingesperrt. Erst die Feuerwehr konnte die Kinder mit einem Brecheisen befreien.

Die drei Mädchen - zwei Achtjährige und eine Siebenjährige - hatten mit einer Kindergruppe einen Ausflug in Währing gemacht, begleitet von einem Pädagogen. Gegen 17.00 Uhr entdeckten sie an der Kreuzung Pötzleinsdorfer Straße/Mosentalweg den offen stehenden Postsammelkasten eines privaten Paketzustellers.

LPD Wien

Unbeobachtet vom Pädagogen versteckten sich die Mädchen im Inneren und zogen die Tür zu. „Zum Glück bemerkte der Pädagoge das sofort, er versuchte noch, die Kinder zu befreien“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Das misslang, von außen ließ sich die Tür nicht mehr aufbringen.

Mädchen etwa halbe Stunde eingeschlossen

Auch die zu Hilfe eilende Funkstreife der Polizei konnte nicht helfen, diese alarmierte dann die Feuerwehr. „Wir mussten die Postbox gewaltsam öffnen“, berichtete Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Insgesamt waren die Mädchen etwa eine halbe Stunde in dem Kasten eingeschlossen. Sie blieben unverletzt und wurden ihren Eltern übergeben.

Link: