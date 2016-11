18-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf heute in Wien niedergestochen worden. Der Jugendliche erlitt mehrere schwere Stichverletzungen an Hals und Rücken. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der 18-Jährige wurde von Freunden am Freitag gegen 3.00 Uhr ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte des AKH verständigten die Polizei. Das Opfer machte gegenüber den Beamten bisher „keine vernünftigen Angaben“, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen Asylwerber aus dem Iran, er lebt laut Polizeiangaben in einer betreuten Wohngemeinschaft.

Tatort zwischen Westbahnhof und Burggasse

Der 18-Jährige gab an, er sei von zwei Männern mit einer Stichwaffe attackiert worden. Der genaue Tatort blieb unklar, es sei irgendwo zwischen Burggasse und Westbahnhof passiert, berichtete das Opfer. Auch zur Tatzeit machte der Iraner widersprüchliche Angaben - was die Ermittlungen erschwere, berichtete Keiblinger. Noch im Laufe des Freitags wollen die Kriminalisten versuchen, den 18-Jährigen mit einem Dolmetscher genauer zu befragen.