18-Jähriger ertrank mit über drei Promille

Sonntagfrüh ist ein 18-Jähriger von der Feuerwehr aus der Donau geborgen worden, er ist danach im Spital gestorben. Nun steht das Obduktionsergebnis fest: Der Jugendliche ertrank, er hatte 3,2 Promille Alkohol und Kokainspuren im Blut.

Anzeichen auf Fremdverschulden gebe es keine, auch keine Hinweise auf Gewalteinwirkung von außen, so Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 18-Jährige dürfte unglücklich in die Donau gestürzt sein, schilderte Eidenberger. Nun müsse die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden.

ORF

Zeugen versuchten, 18-Jährigen aus Wasser zu ziehen

Der aus Bosnien stammende 18-Jährige war in der Nacht auf Sonntag von einer privaten Veranstaltung auf dem Weg zu einem Club in der Nordwestbahnstraße in Brigittenau. Er war im Taxi unterwegs, auf der Höhe Handelskai stoppte er plötzlich und verließ das Fahrzeug. Möglicherweise war ihm schlecht geworden oder er musste aufs WC.

Kurz vor 4.00 Uhr verständigten Gäste eines Hotels am Handelskai die Einsatzkräfte. Sie hatten Schreie gehört und den jungen Mann im Wasser zwischen Kaimauer und einem Schiff bemerkt. Die Zeugen versuchten noch, den Burschen aus dem Wasser zu ziehen, dieser trieb jedoch ab. Zunächst hatte es von der Polizei geheißen, der Mann sei bereits tot aufgefunden worden, es wurde in alle Richtungen ermittelt - mehr dazu in Toter 18-Jähriger aus Donau geborgen.