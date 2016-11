Chance auf 15.000 Euro für Sozialprojekt

Die Ausschreibung zur SozialMarie, dem ältesten Preis für soziale Innovation in Europa, hat begonnen. Einreichen können Projektbetreiber, die aktuelle soziale Probleme aufgreifen. Der Hauptpreis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Bereits zum 13. Mal werden 15 herausragende sozial innovative Projekte aus Österreich und seinen Nachbarländern gewürdigt und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Gesucht werden „Projekte, die sozial innovative Lösungen für gesamtgesellschaftliche Problematiken entwerfen und anwenden.“ Die Projekte sollen praxiserprobt sein und Zukunft haben.

SozialMarie

Die SozialMarie-Jury wählt die Preisträgerinnen und Preisträger aus, am 1. Mai 2017 werden diese bei einer öffentlichen Preisverleihung im ORF RadioKulturhaus Wien ausgezeichnet. Vergeben werden insgesamt 15 Preise im Wert von 15.000 Euro (1. Preis), 10.000 Euro (2. Preis), 5.000 Euro (3. Preis) sowie zwölfmal 2.000 Euro.

Auch Nachbarländer machen mit

Seit diesem Jahr ist auch die Slowakei Vollmitglied der SozialMarie und kann Projekte einreichen. Wanda Moser-Heindl, die Initiatorin der SozialMarie, hofft, das Einreichgebiet der SozialMarie bald auch auf Kroatien und Slowenien ausdehnen zu können.

Heuer erhielt eine Wiener Initiative, bei der Architekturstudenten gemeinsam mit Asylsuchenden die Räume eines ehemaligen Finanzamtsgebäudes bewohnbarer machten, den Hauptpreis bei der SozialMarie - mehr dazu in Auszeichnung für Wiener Flüchtlingsprojekt.

Ausgezeichnete Projekte aus Wien

Auch in den Jahren zuvor wurden Wiener Projekte ausgezeichnet, die zur Integration beitrugen oder Menschen in Not unterstützten. Geholfen wurde etwa Mädchen und jungen Frauen, die von Zwangsheirat betroffen waren. Unterstützt wurden auch bedürftige Menschen mit kostengünstigem Futter für ihre Haustiere - mehr dazu in SozialMarie für innovative Hilfe vergeben und Sozialmarie für zwei Wiener Projekte.

Link: