David Scheid gewinnt „Kleinkunstnagel“

Zum 21. Mal ist am Samstag im Wiener Theater am Alsergrund der Kabarettpreis „Goldene Kleinkunstnagel“ vergeben worden. Den Hauptpreis erhielt Kabarettist David Scheid, den „Neulingsnagel“ Franziska Singer.

Der aus Niederösterreich stammende und in Wien lebende Kabarettist David Scheid konnte mit Ausschnitten aus seinem Programm „REMIX - Das Programm mit dem Plattenspieler“ punkten. Seine Siegtrophäe wurde laut Veranstalter mit 4.000 Euro Preisgeld veredelt. Scheid, der sich laut Jury „textlich versiert, abgründig, schlau und sehr sympathisch“ präsentierte, „zauberte ein schmackhaftes Kabarettmenü auf den Plattenteller“.

Schon diese Woche ist der frisch gebackene Preisträger im Grazer Theatercafe zu sehen (17. bis 19. November), bevor er am 7. Februar und am 11. März nächsten Jahres an die Stätte seines Triumphs zurückkehren wird. Bereits im März hatte der Niederösterreicher sowohl den Publikums- als auch den Jurypreis des „Grazer Kleinkunstvogels“ gewonnen.

Theater am Alsergrund

„Erzeugt im Kopf die richtigen Bilder“

Den „Neulingsnagel 2016“ konnte die in Wien lebende deutsch-österreichische Schauspielerin Franziska Singer (Jahrgang 1986) ergattern. Die Jury erlebte die Mimin als „jung, frech, böse, klug“, eine, die „im Kopf des Publikums die richtigen Bilder“ erzeuge. „Die Wahl wird weder angefochten noch wiederholt...das pickt!“, hieß es in der Begründung. Neben 800 Euro Preisgeld konnte Singer auch zwei Auftrittstage im Theater am Alsergrund einstreifen. Ihr Debütprogramm wird im Herbst 2017 dort zu sehen sein.

Preis wird seit 20 Jahren vergeben

Der 1996 erstmals verliehene „Kleinkunstnagel“ wird von einer Jury aus Journalisten, Agenturvertretern sowie Veranstaltern aus Österreich und Deutschland unter Einbeziehung einer Publikumswertung vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem O. Lendl, Schöller & Bacher, Thomas Stipsits und Klaus Eckel.

