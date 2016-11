„Supermond“ über Österreich

Der Mond kommt der Erde am Montag wieder sehr nah - und erscheint daher besonders groß und plastisch. Die Habsburgwarte am Wiener Hermannskogel lädt ein, das Himmelsspektakel von ihrer Terrasse zu fotografieren.

Mittags ist der Mond nur 356.509 Kilometern von der Erde entfernt und tritt um 14.52 Uhr in die Vollmondphase ein. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung des Mondes zur Erde beträgt etwa 385.000 Kilometer.

ÖTK, Michael Platzer

Habsburgwarte lädt auf Dachterrasse

Interessierte können mit Fernglas oder Fotoapparat das Schauspiel beobachten. „Für gute Bilder sollten keine störende Lichter, wie Straßenlaternen im Blickfeld sein. Je klarer die Sicht, desto besser werden die Aufnahmen. Befinden sich Schleierwolken am Himmel oder ist die Sicht getrübt, sollte man das Vorhaben besser auf einen der Folgetage vertagen“, empfehlen die Mitarbeiter der Habsburgwarte am Hermannskogel. Dort gibt es bei klarer Sicht die Möglichkeit, das Ereignis von der Dachterrasse aus zu fotografieren.

Kein seltenes Phänomen

Laut der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) handelt es sich bei dem „Supermond“ aber um kein allzu seltenes Phänomen. „Supervollmond ist kein astronomischer Begriff. Er wurde 2011 von dem Astrologen Richard Nolle geprägt und kann als ein Produkt des Esoterik- und Medienzeitalters angesehen werden. Als Supervollmond wird ein Vollmond, der mehr oder weniger genau in Erdnähe stattfindet, bezeichnet“, heißt es von der WAA.

„Das ist fast jedes Jahr einmal der Fall. Im Schnitt alle 13,6 Monate fallen Vollmond und Erdnähe zusammen. Vollmond in Erdnähe ist also keine allzu seltene Sache“, so die WAA. Tatsächlich entspricht der Größenunterschied des Mondes in Erdnähe zu jenem in Erdferne „in etwa dem einer 2-Euro-Münze zu einer 1-Euro-Münze“.

