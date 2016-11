Wienerin mit Tipps zum YouTube-Star

Mit fast 180.000 Abonnenten gehört „Dzeni“ zu den österreichischen YouTube-Stars. Die 23-jährige Wienerin hat sich auf Modetipps spezialisiert und ist am Wochenende bei der ersten YouTube-Messe Österreichs in Wien zu Gast.

Auf ihrem YouTube-Kanal „inspiredbydzeni“ gibt „Dzeni“ unter anderem Modetipps. „Also da kauft man zum Beispiel Sachen und erklärt dann, wo man die gekauft hat. Ich bin ja sozusagen auch ein Vorbild für meine Fans und die wollen ja alle wissen, wo ich meine Sachen gekauft habe“, so „Dzeni“ gegenüber Radio Wien.

„Dzeni“ im Interview mit Radio Wien

Sie macht aber auch Unterhaltungsvideos, in welchen sie beispielsweise gegen ihre Schwester „Activity“ spielt. „Das verfilmt man halt und das finden die dann ganz lustig. Und ratgebermäßig, das kommt am besten an, da geht es darum Tipps zu geben: Wie man ein Mädchen anspricht oder Beziehungsprobleme und so.“

24-Stunden-Job für Jugendliche

Gefilmt und Videos gedreht hat Dzeni immer schon gerne. Inzwischen macht sie professionell YouTube-Videos. Hinter den Clips steckt jede Menge Arbeit. „Also man sollte ja mindestens zwei Videos pro Woche machen. Und es ist schon so, dass man zumindest jeden Tag E-Mails beantwortet, das Video plant, das muss man ja drehen und schneiden und immer up to date sein und andere Channels beobachten. Also es ist eigentlich schon ein 24-Stunden-Job.“

Finanziell leben kann sie von ihren YouTube-Videos noch nicht, Dzeni möchte aber auf jeden Fall weitermachen. „Es läuft ja auch ziemlich gut. Aber ich hab auch Bildungswissenschaften studiert und hab auch was in der Tasche, falls es einmal nicht mehr so gut läuft“.

Screenshot / YouTube.com

Jugend sucht sich eigene Stars

Es hat mehrere Gründe, warum erfolgreiche YouTuber heutzutage einen ähnlichen Stellewert wie Popstars haben, sagt Sandra Thier, die Gründerin des YouTube-Netzwerks „diego5". Zum einen wächst die junge Generation mit einer anderen Technik auf, die einfach zu bedienen ist. „Jeder kann schneiden und drehen. Zweiter Punkt ist, dass sie nichts mehr vorgesetzt haben wollen von Medien, sondern sich ihren Content und ihre Stars selber aussuchen wollen“, so Thier.

Der dritte Punkt ist, dass statt "oberlehrerhaften Moderatoren, die einem die Welt erklären, eher Authentizität gefragt sei. Mit „Ich bin einfach ein Mensch und mach was mir gefällt, sprechen sie ihre Community auf Augenhöhe an“, so Thier. Um Erfolg zu haben brauche es jedoch neben einem Konzept und Talent vor allem Willen, Disziplin und Fleiß.

YouTube-Stars zu Gast in Wien

Am Wochenende ist Dzeni mit anderen YouTubern bei der ersten „YouTube“-Messe Österreichs, der Vienna Video Con - zu Gast. Die Veranstalter gehen davon aus, dass rund 20.000 junge Fans die Auftritte von mehr als 25 Gästen verfolgen werden - mehr dazu in Kreischen garantiert: YouTube-Stars in Wien.

Links: