Gewaltvideo: Vier Täter ausgeforscht

Ein 15-jähriges Mädchen ist vergangene Woche in der Donaustadt von mehreren Gleichaltrigen brutal geschlagen worden. Die Niederösterreicherin wurde dabei verletzt. Laut Polizei wurden bisher vier Jugendliche ausgeforscht.

Nach den weiteren Beteiligten werde „intensiv geforscht“, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Die beiden Haupttäter - ein 16-jähriger Tschetschene und eine gleichaltrige Österreicherin - wurden wegen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Der Bursche hatte sich selbst der Polizei gestellt. Auf Facebook kursiert ein Video der Tat, dieses wurde bis Montag mehr als 2,8 Millionen mal angesehen.

Screenshot Facebook

Polizei: Mädchen „schwer verletzt“

„Dieses Video ist echt. Diese Übergriffe haben am 9. November in der Siebeckstraße im 22. Bezirk stattgefunden“, sagte Keiblinger gegenüber „heute mittag“. „Die vier Beschuldigten kennen das 15-jährige Opfer flüchtig aus dem Freundeskreis. Das sind Jugendliche, die sich immer wieder in Jugendzentren treffen oder nur über den Weg laufen“, so der Polizeisprecher.

„Diese vier haben gemeinschaftlich die 15-Jährige attackiert und dabei schwer verletzt. Alle vier sind jetzt wegen schwerer Körperverletzung angezeigt“, sagte Keiblinger. Das Mädchen sei nach der Tat in ein Spital gefahren und musste „dort am Kiefer operiert werden“.

„Es gibt keinen echten Grund“

Zu der Attacke, soll es nicht wegen eines Kopftuches gekommen sein. „Es handelt sich hier um Nichtigkeiten, um Meinungsverschiedenheiten, um gegenseitige Beschimpfungen. Es gibt keinen echten Grund“, sagte der Polizeisprecher.

Die Haupttäterin, ist der Polizei bekannt. „Gegen sie wird parallel wegen einer ähnlich gelagerten Straftat in Niederösterreich ermittelt. In diesem Fall ist es nicht nur bei der Körperverletzung geblieben. Hier wurde ebenfalls eine schwere Nötigung und schwere Bedrohung zur Anzeige gebracht“, sagte Keiblinger.

Tat gefilmt und auf Facebook gestellt

Auf dem Video ist die 15-Jährige zu sehen, wie sie ohne Gegenwehr die Attacken der Jugendlichen über sich ergehen lässt. Zuerst wird sie von drei Mädchen heftig geohrfeigt, zum Schluss schlägt der Bursch dem Mädchen mehrmals ins Gesicht. Das Opfer spuckte mehrmals Blut.

Polizei „schaut die Kommentare durch“

Das knapp drei Minuten lange Video wurde allein auf Facebook über 27.000 mal geteilt und knapp 20.000 mal kommentiert. Darunter finden sich Drohungen gegen die Täter. "Wir sind schockiert von der Gewalt dieser jungen Menschen im Video, wir verstehen die Entrüstung der jungen Menschen auf Facebook.

Aber wir weisen darauf hin, dass man sich jetzt durch Kommentare auf Facebook nicht strafbar machen soll", sagte Keiblinger zur APA. Hasspostings werden von der Polizei dokumentiert und der Staatsanwaltschaft weitergeleitet. „Wir schauen die Kommentare auch durch, weil wir dort nach Hinweisen suchen“, sagte der Polizeisprecher.

Laut Keiblinger wurde das Video offenbar von der Haupttäterin auch als Drohung verschickt. Dazu gibt es eine Anzeige von einer Sozialarbeiterin aus Niederösterreich. Die Schwester des Opfers hat ebenfalls Anzeige erstattet.

Politiker reagieren auf Video

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat das Video auf Facebook als „schockierend“ kommentiert. „Eine derartige Verrohung der Gesellschaft dürfen wir nicht akzeptieren. Solche Bilder und Taten, egal von wem begangen, wollen und werden wir in Österreich nicht zulassen“, schrieb Kern.

Auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache reagierte auf das Video. „Diese Rohheit, diese Brutalität, diese sinnlose Grausamkeit – und das unter Jugendlichen mitten in Wien! Ich bin fassungslos, entsetzt und angewidert“, schrieb Strache auf Facebook.