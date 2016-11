Wien bekommt neues Spital

Ab 2017 gibt es in Wien ein neues Spital: Die Ordenskrankenhäuser St. Elisabeth in der Landstraße und das Hartmannspital in Margareten fusionieren und fungieren künftig als „Franziskus Spital“.

Der Name, so wurde am Montag versichert, sei entschieden worden, noch bevor der neue Papst den seinen (im Jahr 2013, Anm.) gewählt habe. Das neue Spital, an den zwei Standorten, wird insgesamt über 234 Betten verfügen, hieß es bei einer Pressekonferenz in Wien.

ORF

Betreuung älterer Patienten als Schwerpunkt

Die nunmehrige neue Kooperation wurde im Strukturplan Gesundheit Wien 2020 vereinbart. Das neue Franziskus Spital wird sich an beiden Standorten vor allem einem Schwerpunkt widmen, nämlich der „Medizin für Menschen im Alter“, wie bei der Präsentation des Konzepts am Montag betont wurde.

Häuser mit langer Tradition Die beiden Häuser haben eine überaus lange Tradition. Das Elisabethspital besteht seit mehr als 300 Jahren, das Hartmannspital feierte im Vorjahr das 150-jährige Bestandsjubiläum.

Das Elisabethspital wird hierfür sogar seine Funktion als Akutspital verlieren. Künftig werden dort Geriatrie, Pflege und Palliativmedizin die wichtigste Rolle spielen. Geplant ist auch die Einrichtung eines „geriatrischen Assessments“, das abklären soll, welche Art der Betreuung optimal ist.

Im - bald ehemaligen - Hartmannspital stehen die Bereiche Innere Medizin und Chirurgie im Vordergrund. Ein besonderer Schwerpunkt ist etwa der Herz- und Lungengesundheit gewidmet.

Wehsely sieht „Best-Practice-Modell“

Wiens Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) sprach am Montag von einem „Best-Practice-Modell“ dafür, wie Veränderungen durchgeführt werden können. Das Franziskus Spital ist in den öffentlichen Versorgungsauftrag der Stadt eingebunden und hat Verträge mit allen Krankenkassen.

Die Vorbereitungen für die Fusion betrug laut den beiden Geschäftsführern Andreas Achrainer und Markus Zemanek drei Jahre. Die beiden Häuser heißen nun offiziell Franziskus Spital Landstraße und Franziskus Spital Margareten.

