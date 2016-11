Gewaltvideo: Hauptverdächtige verhaftet

Nachdem ein Gewaltvideo seit mehreren Tagen im Internet kursiert, das zeigt wie eine 15-Jährige brutal geschlagen wird, ist nun die Hauptverdächtige verhaftet worden. Zudem ist heute in Wien ein neuer Fall bekanntgeworden.

„Das in dem Gewaltvideo ersichtliche Mädchen, diese Redelsführerin, ist festgenommen worden. Die Festnahme hat am Montag gegen 18.00 Uhr in der Donaustadt stattgefunden. Das Mädchen befindet sich auch weiter in Haft“, sagt Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Niederösterreich.

Als der Haftbefehl herausgegeben wurde, war das Mädchen gerade in einer Polizeiinspektion im 22. Bezirk bei einer Einvernahme. „Die Kollegen haben den Haftbefehl dann unverzüglich vollzogen“, sagte Keiblinger. Momentan gibt es laut dem Polizeisprecher keine weiteren Festnahmen. Die anderen Tatbeteiligten wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Zweiter Fall bekannt geworden

In der Zwischenzeit wurde auch ein weiterer Fall bekannt, in dem die Hauptverdächtige verwickelt sein soll. „Es hat Streit unter Jugendlichen gegeben um Nichtigkeiten. Es ist hier um Kleidung gegangen, die sich ein Mädchen vom anderen ausgeborgt hatte. Man hat sich hier in der Kürschnergasse getroffen, um zurückzutauschen und zu reden“, sagt Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien.

Laut dem Polizeisprecher ist die „Situation ist dann sehr schnell eskaliert. Hier ist dann ein 14-Jähriges Mädchen attackiert und von mehreren Jugendlichen zu Boden geschlagen und verletzt worden“.

Sieben Jugendliche an Tat beteiligt

An der Tat in Floridsdorf waren laut Polizei sieben Jugendliche beteiligt - und es gibt Verbindungen zu dem Fall, der aufgrund des Videos im Internet für Aufsehen gesorgt hat. „Von diesen sieben Jugendlichen waren drei Personen vom alten Fall, den man am Handyvideo sieht, wieder beteiligt“, sagt Keiblinger.

Die Mutter des 14-jährigen Opfers habe Anzeige habe in dem erst jetzt bekannt gewordenen Fall erstattet. „Die Mutter hat dann wenig später das Prügelvideo gesehen und dann nochmals eine Polizeiinspektion aufgesucht und mitgeteilt, dass es sich um dieselben Täterinnen und den Täter handelt“, so Keiblinger.

Die mutmaßlichen Täter seien noch nicht einvernommen. „Wir kennen nur zwei bis drei. Der Dritte steht noch nicht ganz fest. Die anderen vier Jugendlichen werden im Akt als namentlich unbekannte Täter geführt. Da sind die Ermittler dabei die Identität dieser Personen zu klären“, sagt Keiblinger.

Handy-Video millionenfach im Internet aufgerufen

Auf dem Handy-Video des zuerst bekannt gewordenen Falls ist ein 15-jähriges Mädchen zu sehen, das von mehreren Gleichaltrigen brutal geschlagen wird. Die Niederösterreicherin wurde dabei verletzt. Mittlerweile hat sie das Spital in Wien wieder verlassen. Das Video, das auf Facebook kursiert, wurde bisher mehr als 3,2 Millionen Mal angesehen - mehr dazu in Gewaltvideo: Alle Täter ausgeforscht.

Brandstetter verweist auf Verfahren gegen Facebook

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) sieht keine Möglichkeit, illegale Videos auf Facebook von den Behörden entfernen zu lassen. Man könne nur im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens die Entfernung erzwingen, sagte der Minister am Dienstag vor dem Ministerrat. Facebook weigert sich, das Video zu entfernen, auf dem die 15-Jährige brutal geschlagen wird.

Brandstetter betonte, dass die Gesetze für Facebook in diesem Zusammenhang genauso gelten würden wie für jeden anderen. Er verwies darauf, dass bereits mehrere Verfahren gegen den Konzern wegen Verhetzung laufen würden. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem aktuellen Gewaltvideo laufen bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Facebook beschied Usern, die das Video wegen Verherrlichung von Gewalt meldeten, dass es geprüft worden sei. Facebook habe dabei „festgestellt, dass es nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt“. Dazu betonte das Unternehmen: „Es ist unser Ziel, dass Facebook für alle einen sichere und einladende Umgebung bleibt.“

