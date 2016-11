Zielpunkt-Filiale ab nächster Woche

Rund ein Jahr nach der Zielpunkt-Pleite sollen wieder Filialen des Supermarkts eröffnen - zunächst eine Testfiliale bei der Friedensbrücke in Wien. Sie wird am 24. November mit 13 Angestellten eröffnen.

Die zwei Wiener Unternehmer Manuela und Ramas Atanelov kauften die Wort-Bild-Rechte von Zielpunkt aus der Konkursmasse. Die erste Filiale eröffnet am 24. November, sagt Manuela Anatelov. Die Verkaufsfläche, der Filiale in der Wallensteinstraße bei der Friedensbrücke, betrage 611 Quadratmeter.

„Es ist fast alles fertig. Ab Donnerstag kommt die Ware und wird eingeräumt“, sagt Anatelov. Hauptzielgruppe der beiden Unternehmer sind Familien mit kleinem Budget. Die Filialen sollen außerdem „Marktflair“ verströmen, was sich in einem breiten Obst- und Gemüseangebot äußern soll. Auch „offenes Fleisch wird es geben und einen Gang mit Ethnofood, also türkische oder arabische Waren“.

Atanelov

„Rund 50.000 Euro“ für Markenrechte

13 Angestellte sollen in der Testfiliale arbeiten, viele davon wurden von alten Zielpunkt-Filialen übernommen. Für die Markenrechte haben die beiden Unternehmer „etwa 50.000 Euro gezahlt“. Dass der Name „Zielpunkt“ nach der Pleite so beschädigt ist, dass die Marke ihrem Geschäftsvorhaben mehr schaden als nützen könnte, glauben die neuen Eigentümer nicht - mehr dazu in Zielpunkt-Testfiliale in Wien.

Nach einer dreimonatigen Testphase wollen die Unternehmer über die Expansion entscheiden. Ziel sei es „im Jahr 2017 zwischen sechs und sieben Filialen in Wien zu eröffnen“, sagt Anatelov. Die Testfiliale in der Wallensteinstraße solle jedenfalls bleiben.

Zielpunkt-Pleite im Herbst 2015

Zielpunkt hatte im Herbst 2015 Konkurs angemeldet, in Wien betrieb die Supermarktkette 126 Filialen. Zwei Drittel der früheren Zielpunkt-Geschäfte wurden unter den wachsamen Augen der Bundeswettbewerbsbehörde großteils von anderen Lebensmittelketten übernommen, etwa REWE, Spar, Hofer und Lidl. Auch neue Bioläden, Ethnosupermärkte, Buch- und Tierfuttergeschäfte entstanden - mehr dazu in Zielpunkt-Pleite: Die neuen Nahversorger und 40 Zielpunkt-Filialen immer noch leer.

