Bub angeschossen: Prozess startet

Ein 37-jähriger Serbe steht ab heute in Wien vor Gericht. Er soll in der Brigittenau ein Schussattentat auf einen Landsmann verübt haben. Dabei hat er einen 13 Jahre alten, unbeteiligten Buben angeschossen, der beinahe gestorben wäre.

Der 13-Jährige wollte am 5. Juli 2015 mit seinem Vater einen Radausflug machen. Plötzlich liefen ihnen in der Pasettistraße zwei Männer entgegen. Einer gab mehrere Schüsse auf den anderen ab. Der Vater rief dem 13-Jährigen noch zu, er solle sich ducken. Doch die Warnung des Vaters kam zu spät, eine Kugel hat den Buben im Bauch erwischt.

Der lebensgefährlich verletzte Schüler konnte „nur aufgrund sofortiger ärztlicher Hilfe gerettet werden“, wie in der Anklageschrift ausdrücklich festgestellt wird. Er wurde rasch ins Spital gebracht und dort notoperiert - mehr dazu in Bub nach Bauchschuss am Weg der Besserung.

Hohe Schulden als Motiv für Schussattentat

Der Mann, der vor dem Schützen davon gelaufen war, wurde im Gesäß getroffen. Ein Schuss - wie später ein Ballistiker feststellte - verfehlte nur knapp den Kopf des 36-Jährigen.

Hintergrund der Schießerei dürfte eine Fehde in der serbischen Unterwelt gewesen sein. Das Opfer beziehungsweise dessen Familie soll jemandem einen größeren Geldbetrag geschuldet haben. Weil die Forderungen nicht einbringlich waren, soll schließlich der 37-jährige Mann, der sich nun wegen zweifachen Mordversuchs vor Geschworenen verantworten muss, losgeschickt worden sein.

Der Angeklagte bestreitet, am Tatort gewesen zu sein und etwas mit dem inkriminierten Anschlag zu tun gehabt zu haben. Es steht allerdings fest, dass er einen Tag vor den Schüssen mit einem Wagen mit Belgrader Kennzeichen aus Serbien nach Wien gekommen war und noch am 5. Juli mit demselben Fahrzeug zurückkehrte.

Urteil wird für morgen erwartet

Nachdem es Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien gelungen war, die Identität des mutmaßlichen Schützen zu klären, wurde der 37-Jährige Anfang Dezember an der serbisch-mazedonischen Grenze festgenommen - mehr dazu in Schussattacke auf Bub: Mann festgenommen. Die mazedonischen Behörden bewilligten seine Auslieferung an die Wiener Justiz, seither sitzt er im Landesgerichtlichen Gefangenenhaus in U-Haft.

Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt. Drei Sachverständige - eine Gerichtsmedizinerin, ein Chemiker und ein Ballistiker - sind geladen, als Zeugen sind neben dem 13-Jährigen und seinem Vater weitere Augenzeugen der Schießerei vorgesehen. Das Urteil soll am Donnerstag gefällt werden.