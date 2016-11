Gewaltvideo: Zwei Verdächtige in U-Haft

Im Fall um ein Gewaltvideo sitzen die Hauptverdächtige und ein 21-jähriger mutmaßlicher Komplize nun in Untersuchungshaft. Das Landesgericht St. Pölten gibt als Begründung Tatbegehungsgefahr an.

Der mutmaßlichen Haupttäterin, einem 15-jährigen Mädchen, wird nicht nur die Gewalttat an einer 15-Jährigen vorgeworfen - mehr dazu in - mehr dazu in Gewaltvideo: Hauptverdächtige verhaftet. Sie soll innerhalb einer Woche auch an zwei ähnlichen Vergehen beteiligt gewesen sein - mehr dazu in Gewaltvideo auf Facebook gelöscht. Gegen das Mädchen wird wegen Körperverletzung, Nötigung und absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt

Der 21-jährige Tschetschene war erst am Dienstagabend festgenommen worden. Er ist laut Landesgericht einschlägig vorbestraft. Er soll die auf dem Video zu sehende 15-Jährige nach dem Ende der Aufnahme geschlagen und ihr dabei einen Kieferbruch zugefügt haben.

Ermittlungen gegen drei weitere Verdächtige

Ermittelt wird auch gegen drei weitere Verdächtige, die ebenfalls auf dem Video zu sehen waren, wie sie das Opfer am 9. November verprügelten und verhöhnten. Bei ihnen handelt es sich um einen 16-Jährigen tschetschenischer Abstammung, der in Wien wohnt, eine ebenfalls 16-Jährige, die aus Ecuador stammt, sowie um eine 16-jährige Wienerin. Die beiden Erstgenannten sollen mit der mutmaßlichen Haupttäterin ein weiteres Mädchen, eine 14-Jährige, in Floridsdorf zusammengeschlagen haben.

Das Video war auf Facebook tagelang zu sehen gewesen und ist erst seit Dienstagabend nicht mehr abrufbar. Zuvor hatte es heftige Kritik an Facebook gegeben. Das Unternehmen hatte zunächst betont, dass das Video nicht gegen die Gemeinschaftsstandards des Sozialen Netzwerks verstoße - mehr dazu in Prügelvideo: Grüne zeigen Facebook an.