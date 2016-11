Friseur nach Schüssen in Lebensgefahr

Ein noch unbekannter Täter hat heute Mittag in Meidling den Besitzer eines Friseursalons niedergeschossen. Der 46 Jahre alte Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Fahndung nach dem Schützen läuft.

Der Täter war gegen 11.30 Uhr in den Friseursalon in der Wienerbergstraße gekommen und direkt auf den Inhaber zugegangenen. Er sagte noch ein paar Worte in gebrochenem Deutsch, dann drückte er ab. Sein 46-jähriges Opfer dürfte mehrmals im Brustbereich getroffen worden sein. Laut Rettung bestand Lebensgefahr.

ORF

Im Geschäft hielten sich außerdem eine Mitarbeiterin und eine Kundin auf. Beide seien unverletzt geblieben, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Sie wurden von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams betreut. Der 46-Jährige wurde am Nachmittag noch operiert. Der Oberarzt bestätigte, dass sich der Mann in Lebensgefahr befand.

Polizei prüft mögliche Verbindung

Der Täter ist der Polizei noch unbekannt. Es könnte aber Verbindungen zwischen Opfer und Täter geben, wie Hahslinger betonte, „denn aufgrund der Worte, die der Täter dem Opfer gesagt hat, könnte es sein, dass sich die beiden entweder gekannt haben oder dass es irgendeine Verbindung gibt. Das wird derzeit überprüft.“ Eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter, der somit aus dem Bekanntenkreis des Opfers stammen könnte, läuft.