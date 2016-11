Theater hautnah erleben

Die „Europäische Theaternacht“ lockt Samstagabend mit aktuellen Inszenierungen, Backstageführungen, aber auch Workshops. Neben kleineren Bühnen ist heuer zum ersten Mal das Burgtheater bei der Veranstaltung mit dabei.

Wer einmal selbst Bühnenluft schnuppern will, der kann das im Wiener Burgtheater, genauer gesagt im Vestibül, der kleinen Studiobühne. Nach Aufwärmrunden mit Improvisations- und Theatersportübungen können dort auch Zuschauer einen kleinen Monolog halten.

Christian Vondru

Ziel der Europäischen Theaternacht sei es, neues Publikum anzusprechen, erklärt Organisatorin Rebecca Eder: „Wir möchten ein breites Spektrum von Theater zeigen. Und gerade in dieser Nacht ist es besonders gut möglich.“ In Wien öffnen 26 - vor allem kleinere - Bühnen ihre Tore. Geboten werden aktuelle Inszenierungen sowie Backstageführungen und Workshops.

Kleine Theater im Rampenlicht

Mit dabei sind etwa das Theaterhaus für junges Publikum „Dschungel“, sowie das TAG, das Theater an der Gumpendorferstraße. Auch weniger bekannte Theater wie das neu eröffnete Ateliertheater oder das Theater Brett laden zu einem Besuch ein. Für alle Angebote gilt: Man zahlt dafür, soviel man will.

Veranstaltungshinweis: „Europäische Theaternacht“, 19.11.2016, in ganz Wien

Erstmals dabei ist das Burgtheater mit seiner kleinsten Spielstätte, dem Vestibül. Renate Aichinger, die Leiterin von „Offene Burg“, erklärt das Ziel: „Wir wollen kleine Schnipsel auf die Bühne bringen, also kurze Comedians, Tagebuchslam. Es sind Bands und Stand-up-Comedians geplant - ein Potpourri von Künstlern.“

Clara Hermans

Theater in ganz Europa

Ins Leben bzw. auf die Bühne gerufen wurde die „Europäische Theaternacht“ vor acht Jahren in Kroatien mit dem Ziel, die europäische Theaterszene in ihrer Vielfalt zu zeigen. Seither ist das Festival jeden dritten Samstag im November in zahlreichen Ländern Europas on stage, von Italien bis Tschechien, von der Schweiz bis Bulgarien. 2011 wurde die Europäische Theaternacht von der IG Kultur und der IG Freie Theaterarbeit nach Österreich geholt. Über 70 Spielstätten nehmen heuer im ganzen Land an der Theaternacht teil.

