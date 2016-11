Mehr Komfort bei Vienna Airport Lines

Ein deutlich ausgeweitetes Service bieten ab sofort die Vienna Airport Lines. Wer mit dem Bus zum Flughafen Wien-Schwechat fahren will, dem stehen 13 neue, modern ausgestattete Busse und eine neue App zur Verfügung.

Drei Buslinien betreiben die Vienna Airport Lines zwischen der Stadt und dem Flughafen. Auf diesen Strecken sind nun 13 neue „Low-Entry-Busse“ unterwegs, die mit gratis WLAN, Ledersitzen, Leseleuchten, USB-Steckdosen und Infoscreens ausgestattet sind. Die Busse sind sowohl rollstuhl- als auch kinderwagengerecht. Dank des barrierefreien Einstiegs können die Fahrgäste ihr Gepäck problemlos mit an Bord nehmen und auf eigens dafür vorgesehenen Gepäckracks verstauen.

Alle zwölf Haltestellen in Wien haben U-Bahn-Anbindung, die Fahrtzeit zum Flughafen beträgt laut Unternehmensangaben zwischen 20 und maximal 45 Minuten. Von und zur Haltestelle Morzinplatz/ Schwedenplatz fahren auch zwischen 0.00 und 5.00 Uhr Busse. Insgesamt gibt es täglich rund 190 Busverbindungen zwischen dem Flughafen und Kagran bzw. Schwedenplatz/Morzinplatz bzw. Westbahnhof und retour.

Fahrscheine auch über Handy-App

Ebenfalls neu präsentiert sich die Homepage des Unternehmens, das nun auch Fahrscheine via App anbietet. Tickets können aber auch auf der Homepage gebucht werden. Online und mobile gekaufte Tickets sind am ausgewählten Tag und am nachfolgenden Tag für eine Fahrt von/nach Wien Flughafen zu/ab jeder Haltestelle gültig.

Kunden können somit spontan entscheiden, bei welcher Haltestelle sie ein- oder aussteigen und wann genau sie reisen möchten. Tickets sind selbstverständlich weiterhin auch bei den Ticketautomaten und Ticketschaltern der ÖBB, direkt beim Fahrer sowie an den Ticketautomaten der Vienna Airport Lines am Flughafen Wien erhältlich.

