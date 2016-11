13-Jährigen angeschossen: Urteil ausgesetzt

Der Schwurprozess gegen einen 37-jährigen Serben, der in Wien bei einem Schussattentat einen unbeteiligten 13-Jährigen lebensgefährlich verletzt hat, muss wiederholt werden. Mehr dazu in Kürze.

Wegen versuchten Mordes in zwei Fällen muss sich ein 37-Jähriger in Wien vor Gericht verantworten. Es geht um eine Schießerei am 5. Juli 2015, bei der ein 13-Jähriger in die Schusslinie geriet und lebensgefährlich verletzt wurde - mehr dazu in 13-Jähriger sagt nach Bauchschuss aus.