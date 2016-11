Autisten mit Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt

Menschen mit Autismus haben besondere Bedürfnisse - auch am Arbeitsmarkt. Bisher wurde kaum darauf geachtet, aber jetzt will das AMS eine Ausbildung starten, um den idealen Arbeitsort für Menschen mit Autismus zu schaffen.

„Ich glaube, dass die Firmen Vorbehalte haben, es gibt Gerüchte über Autisten, dass sie alleine sitzen möchten, kein Kontakt mit anderen, das trifft nicht zu.“ Erst vor wenigen Jahren wurde bei Wolfgang Ulreich Autismus diagnostiziert. Nach mehreren Ausbildungen beim AMS blieb die Arbeitssuche erfolglos: „Die Autismusdiagnose habe ich in der Bewerbung gar nicht reingenommen, je länger ich arbeitslos war, desto geringer wurden die Chancen.“

ORF

AMS startet spezielle Ausbildung

Um vielen anderen Menschen diesen harten Weg zu ersparen, startet der AMS mit Anfang Dezember eine Ausbildung speziell für Autisten. „Wir wollen, dass möglichst viele am Arbeitsmarkt landen und ihre Bedürfnisse und speziellen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden, das schafft nachhaltige Beschäftigung“, erklärt Winfried Göschl vom Arbeitsmarktservice (AMS) Wien. Dafür arbeiten sie mit dem Specialisterne zusammen.

Specialisterne ist Dänisch und bedeutet „die Spezialisten“. Denn Menschen mit Autismus verfügen über eine ausgeprägte Konzentration und Liebe zum Detail. Elisabeth Krön von Specialisterne erläutert das Vorgehen des Vereins: „Specialisterne versucht die Talente von Menschen mit Autismus bei Unternehmen einzusetzen, dort wo Unternehmen das dringend brauchen.“

Vorteile für Unternehmer

„Wir bilden Personen mit Autismus aus, sprechen mit den Unternehmenspartnern wo sie genau Bedarf haben und versuchen die Personen in den Unternehmen zu platzieren“, so Krön. Momentan sind es 30 Personen, in den Bereichen Lektorat, Datenanalyse, Software und Programmieren.

Auch Unternehmer, die Personen mit Autismus beschäftigen, sehen große Vorteile, erklärt etwa Hannes Färberböck, Geschäftsführer von Anecon: „Der Blick fürs Detail in komplexen Sachverhalten, Softwaretests - da Fehler zu finden, da fällt diese Fähigkeit auf.“ In Österreich gibt es rund 84.000 Menschen mit Autismus. Am ersten AMS-Kurs können bis zu 60 Personen aus Wien und Niederösterreich teilnehmen.