Elfjährige bei Unfall schwer verletzt

Ein elfjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Donaustadt schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Lenker hatte es mit seinem Auto erfasst. Er wurde angezeigt.

Das Mädchen war gegen 16.00 Uhr in der Pirquetgasse hinter einer Straßenbahn auf die Fahrbahn getreten. Dabei erfasste sie das Auto des 18-Jährigen, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Das Mädchen erlitt laut Polizei Prellungen und Rissquetschwunden am Kopf.

18-jähriger Lenker angezeigt

Die Wiener Berufsrettung brachte die Elfjährige in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Lenker wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.