Tausende Comicfans strömen in Messe Wien

Dieses Wochenende sieht man in Wien wieder Zombies, Superhelden oder Jedi-Ritter auf den Straßen. Grund ist die „Vienna Comic Con“ in der Messe Wien, die mit bekannten Schauspielern und einer YouTuber-Messe lockt.

Gemma Whelan und Kristian Nairn („Hodor“) aus „Game of Thrones“, Billy Boyd aus „Herr der Ringe", Jeri Ryan aus „Star Trek“ und Michael Cudlitz aus „The Walking Dead zählen zu den Stars der Veranstaltung. Besucher werden sich wohl wieder Stunden für Autogramme oder Selfies anstellen und dafür Kosten, zusätzlich zum Eintrittspreis, in Kauf nehmen. Die zweite Ausgabe der „Vienna Comic Con“ findet am Samstag und Sonntag in der Messe Wien statt.

zurück von weiter

Cosplay-Wettbewerb als Highlight

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Messe ausgebaut, statt einer Halle nimmt die „Vienna Comic Con“ dieses Jahr zwei ein und insgesamt werden mehr als 250 Aussteller erwartet. Eines der Highlights ist ein für solche Veranstaltungen beinahe schon obligatorischer Cosplay-Wettbewerb. Die Prämierung des besten Kostüms findet am Samstag um 18.00 Uhr statt.

Veranstaltungshinweis: „Vienna Comic Con“, Samstag 10.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Messe Wien

Beim Cosplay versuchen Personen sich möglichst detailgetreu wie Comic-, Serien- oder Videospielcharaktere zu verkleiden. Das Hobby wurde für einige zum Beruf, so kommt „Cosplay-Weltstar Yaya Han“ - wie es in einer Aussendung heißt - erstmals nach Wien.

Auch der namensgebende Bereich der Comics soll nicht zu kurz kommen, zu den bekanntesten Zeichnern gehören Achde (Lucky Luke), Andy Price (My Little Pony) oder Adam Hughes (Marvel und DC Cover Artist). Neben der internationalen Comic-Prominenz sind aber auch österreichische Zeichner zu Gast, wie etwa Melanie Schober oder Ulli Lust.

YouTube-Stars für die Jüngeren

Für die jüngere Generation findet dieses Jahr erstmals die Video Con Vienna statt. Die Veranstalter gehen davon aus, dass rund 20.000 junge Fans die Auftritte von mehr als 25 Gästen wie Joanna Zhou und Celina Blogsta verfolgen werden. Für Erwachsene erntet der Hype um die YouTube-Stars meistens nur Verblüffung.

Sandra Thier, Gründerin des YouTube-Netzwerks „diego5“ und Moderatorin bei dem Event, erklärte das Phänomen: „Es sind dynamische Menschen, die etwas zu sagen haben und es filmen. Sie schildern aus ihrem Leben, erzählen was sie bewegt, basteln, lachen, unterhalten.“ Auf der Messe kann man nun Autogramme holen, Selfies machen, die Webstars persönlich kennenlernen und in einer Bühnenshow sehen.

Spielemesse in der Nebenhalle

Zeitgleich findet in der Nebenhalle das Spielefestival „Spielespass“ statt. 40 Aussteller präsentieren rund 325 Spiele, die jetzt gleich mit der gesamten Familie getestet und käuflich erworben werden können. Zu den Highlights dürfte das diesjährige „Spiel der Spiele“ zählen, das sich um farbenprächtige Dickhäuter dreht. Beim Legespiel „Kerala“, benannt nach einem Bundesstaat in Südindien, kommt es auf taktisches Geschick an.

Der Fokus der „Spielespass 2016“ liegt weiterhin auf dem ausgiebigen Testen vor Ort. Auf über 15.000 Quadratmetern können bis zu 3.000 Personen gleichzeitig die neuesten, besten und beliebtesten Produkte aus den Bereichen Gesellschafts-, Action-, Fantasy- und Rollenspiele oder auch Puzzles, Spielzeug, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele ausprobieren. Mit einem Ticket zur „Vienna Comic Con“ kann man ebenfalls das „Spielespass“ besuchen.

Links: