Kein Fußball: Aida im Rapid-Stadion

Placido Domingo, Opernstar und Fußballfan, bringt beides zusammen. Er macht im nächsten Juni Rapids Allianz-Stadion zum Schauplatz eines opulenten Spektakels und lässt Verdis Oper „Aida“ quasi auf Rasen über die Bühne gehen.

Verdis Triumphmarsch als Klangwolke über dem neu eröffneten Allianz-Stadion, in dem sonst die Fanchöre die Heimspiele von Rapid stimmkräftig unterstützen: Placido Domingo bringt neue Klänge in das Stadion: „Natürlich wollten wir auch in Wien auftreten, und da hat sich das neue Allianz-Stadion angeboten und jetzt werden wir die ersten Vorstellungen der gesamten Welt-Tournee hier in Wien zeigen - und ich werden einige Vorstellungen auch selbst dirigieren.“

Geplant ist eine Welttournee. Zunächst aber ist Europa dran, wo Aida in zehn Städten bzw. deren Fußballstadien zur Aufführung kommt, darunter Amsterdam, München und Paris. Anfragen aus Südkorea und Australien liegen bereits vor. Die tourneetaugliche Kulisse stammt vom österreichischen Bühnenbildner Manfred Waba: „Sie sehen auch, dass die ganze Farbgestaltung der Bühne letztendlich in Sandstein gehalten ist. Das ist die Herausforderung für den Regisseur, dass man hier ganz einfach, trotz der Größe den Sängern die Wirkung gibt.“

Internationale Opernstars laufen ein

Die Geschichte der äthiopischen Sklavin Aida, die in leidenschaftlicher Liebe zum ägyptischen Feldherrn Radames entbrennt, wird von internationalen Opernstars auf die Freiluft-Bühne gebracht. Mit dabei sind etwa Kirsten Lewis, Violeta Urmana, Ambrogio Maestri, der derzeit an der Wiener Staatsoper gerade den Falstaff probt, und Erwin Schrott, der gegenüber „Wien heute“ erklärt: „Ich bin sehr glücklich, in meinem Leben solche Menschen wie Placido Domingo kennengelernt zu haben - und wenn er mich zu so einem Projekt einlädt, dann nehme ich mir natürlich Zeit dafür.“

Am 18. Juni wird Aida mit Placido Domingo am Dirigentenpult über die Bühne des Allianz-Stadions gehen.

Placido Domingo ist auch einer der prominentesten Fans von Real Madrid. Das weiß auch Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek, der sich mit einem Trikot einstellt - mit jener magischen Nummer, die Cristiano Ronaldo bei Real Madrid trägt: Ein stimmiger Auftakt eines musikalischen Kraftakts, für den das ganze Team auch eine gute Kondition braucht.

