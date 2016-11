Kind nach Fenstersturz in Lebensgefahr

Ein vierjähriges Mädchen ist am Freitag aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses in Wien-Landstraße gestürzt. Es wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Das Mädchen fiel gegen 13.20 Uhr aus dem Fenster eines Hauses in der Erdbergstraße. „Die Mutter hat mit dem Staubsauger die Wohnung gereinigt, dabei gelüftet. Das kleine Mädchen dürfte dabei über die Rückenlehne der Couch zum Fensterbrett gekrabbelt und dann in die Tiefe gestürzt sein“, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

KAV: „Multiple Verletzungen“

Es prallte auf einem Vordach im ersten Stock auf und zog sich dabei laut Wiener Berufsrettung lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu. Feuerwehr und Berufsrettung bargen das Mädchen in einer Rettungswanne von dem Vordach. Noch an Ort und Stelle versorgten es die Retter notfallmedizinisch und konnten seinen Zustand stabilisieren.

Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde es am späten Freitagnachmittag operiert. Laut Sprecher des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Christoph Mierau, befand sich das Kind in einem stabilen Zustand, es herrschte jedoch Lebensgefahr. Die Vierjährige erlitt multiple Verletzungen. Die Mutter erlitt einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut, berichtete die Rettung.