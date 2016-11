Kind nach Fenstersturz weiter in Lebensgefahr

Der Zustand des vierjährigen Mädchens, das am Freitag in Landstraße aus einem Fenster im vierten Stock stürzte, ist stabil. Allerdings besteht nach wie vor Lebensgefahr, so ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes (KAV).

Das Kind war noch am Freitag operiert worden. Die geschockte Mutter wurde nach dem Unfall am frühen Nachmittag in der Erdbergstraße psychologisch betreut. Die Frau hatte nach eigenen Angaben das Fenster zum Lüften geöffnet und im selben Raum staubgesaugt, als die Vierjährige offenbar unbemerkt von einer Couch zum Fenster kletterte - mehr dazu in Kind nach Fenstersturz in Lebensgefahr.

Dramatische Rettung

Die Kleine stürzte hofseitig auf ein Vordach aus Blech. Von dort konnte sie mit Unterstützung der Feuerwehr erst geborgen werden, nachdem die Einsatzkräfte eine Wohnungstür aufgebrochen hatten, um zu dem Blechdach zu gelangen. Noch an Ort und Stelle versorgten sie die Retter notfallmedizinisch und konnten ihren Zustand stabilisieren.

Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde es am späten Freitagnachmittag operiert. Laut Sprecher des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Christoph Mierau, befand sich das Kind in einem stabilen Zustand, es herrschte jedoch Lebensgefahr. Die Vierjährige erlitt multiple Verletzungen. Die Mutter erlitt einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut, berichtete die Rettung.