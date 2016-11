Mann stirbt bei Zimmerbrand

In der Donaustadt ist ein 37-jähriger Mann bei einem Zimmerbrand in seiner Wohnung in der Meißnergasse ums Leben gekommen. Das Feuer dürfte in der Küchenzeile der Wohnung ausgebrochen sein.

Der Leichnam wurde von der Lebensgefährtin des Mannes und deren Schwester aufgefunden. Die Frau hatte sich zuvor Sorgen gemacht, weil sich der 37-Jährige nicht meldete. Mithilfe eines Schlüsseldienstes konnte sie die Wohnung betreten. Den Zimmerbrand hatte niemand bemerkt.

Speisereste als Brandursache

„Es waren auch keine anderen Hausbewohner betroffen, man hat laut ersten Erkenntnissen keine Rauchentwicklung im Stiegenhaus festgestellt. Der Brand ist auch wieder von selbst ausgegangen“, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien.

Grund für den Brand dürften Speisereste am Herd oder im Backrohr gewesen sein. Auch die Katze des Mannes wurde tot in der Wohnung gefunden. Das Landeskriminalamt Wien hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, der Leichnam wird in den nächsten Tagen obduziert.