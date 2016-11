Stürmischer SPÖ-Parteivorstand erwartet

Bei der Wiener SPÖ kommt heute der Parteivorstand zusammen. Die Zeichen stehen auf Sturm, zuletzt wurden die Flügelkämpfe immer deutlicher. Parteichef Michael Häupl hat eine Umbildung in der Stadtregierung angekündigt.

Ob diese Ankündigung ausreicht, um die Wogen zu glätten, ist allerdings fraglich - mehr dazu in Häupl kündigt Personalentscheidungen an. Der Richtungsstreit zwischen den Bezirksorganisationen in den bevölkerungsreichen Flächenbezirken Floridsdorf und Donaustadt sowie Simmering und Liesing gegen den Rest ist voll entflammt.

Personelle Neuaufstellung gefordert

Der Partei-Flügel der Flächenbezirke fordert eine strengere Linie bei Zuwanderung, Asyl und Mindestsicherung und fühlt sich in der Stadtregierung zu wenig vertreten. Einzig Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ist gegen einen unkontrollierten Zuzug. Die Bezirksparteichefs der Donaustadt und Simmering, Ernst Nevrivy und Harald Troch sind heftige Kritiker von Sozialstadträtin Sonja Wehsely.

ORF

Der Nationalratsabgeordnete Troch fordert eine personelle Neuaufstellung und kritisiert neben Wehsely auch die Stadträtinnen Renate Brauner und Sandra Frauenberger. Weiter geht der ehemalige Landesparteisekretär Christian Deutsch.

Dieser fordert gar eine Nachfolgeregelung für Bürgermeister Michael Häupl und meinte, dass es nach 22 Jahren im Amt Häupls Verantwortung sei, das Nachfolgethema anzusprechen - mehr dazu in Kritik an Häupl wird deutlicher. Häupl betonte, kommenden Herbst jedenfalls wieder kandidieren zu wollen.

Aufruf zu Einigkeit

Angesichts der Möglichkeit vorgezogener Neuwahlen im Bund, ruft Häupl seine Parteifreunde zur Einigkeit auf. „Eine Partei, die sich mit sich selbst in Form von Personaldiskussionen beschäftigt, kann natürlich keinen tollen Beitrag liefern zu einem guten Ergebnis für die Sozialdemokratie bei einer Nationalratswahl. Das ist ja der Kernpunkt: ’Wir haben relativ viele Nationalratsmandate aus Wien, ich gehe aus, ihr wollt euch alle nicht beschädigen.“