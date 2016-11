Rettungseinsatz: Haare in Mixer

Mit Unterstützung der Feuerwehr hat die Berufsrettung Wien eine Dreijährige in Wien-Brigittenau versorgt, deren Haare sich in einem Mixer verfangen hatten. Die Kopfhaut des Kinds hatte sich angehoben, sie wurde ins Spital gebracht.

Die Berufsrettung wurde am Sonntag gegen 8.30 Uhr alarmiert. Das dreijährige Mädchen wollte mit ihrer Mutter kochen und hatte sich über eine Rührschüssel gebeugt. Die schulterlangen Haare des Mädchens verfingen sich dabei in einem Mixer. Laut Berufsrettung konnte ein Rührstab von den Rettungskräften entfernt werden. Der zweite zog aber die Haare bis in den Motor des Geräts, sodass sich auch die Kopfhaut des Mädchens anhob.

Keine gröberen Verletzungen

Das Mädchen litt unter starken Schmerzen, das Küchengerät drückte so stark gegen den Kopf des Kindes, dass bereits eine Delle sichtbar war. Zur Unterstützung wurde die Berufsfeuerwehr Wien gerufen, die Feuerwehrmänner zerlegten den Mixer vorsichtig. Dann konnte auch der zweite Rührstab aus den Haaren des Mädchens entfernt werden. Die Dreijährige wurde zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. Sie erlitt keine gröberen Verletzungen, das Spital konnte sie schon am Sonntag wieder verlassen.