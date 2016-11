Räuber gescheitert: Bank war geschlossen

Mit einem gestohlenen Tretroller ist ein 45-Jähriger zu einer Bank in Wien-Simmering gefahren. Der geplante Überfall scheiterte aber, weil die Bank noch nicht geöffnet hatte. Die Polizei nahm den Mann fest.

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer fuhr der Mann gegen 8.45 Uhr mit dem Tretroller beim Geldinstitut in der Simmeringer Hauptstraße vor. Dort zog sich der 45-Jährige eine Kapuze über und betrat mit einer Luftdruckpistole im Hosenbund das Foyer der Bank. Über die Öffnungszeiten hatte sich der Mann offenbar nicht informiert, die Bank war noch geschlossen.

Der 45-Jährige legte die Waffe im Foyer unter Zeitungen versteckt ab. Dann ging er nervös vor dem verschlossenen Eingang in die Filiale hin und her, was von Zeugen beobachtet wurde.

Festnahme vor Öffnung der Bank

Die Zeugen verständigten die Polizei. Der Verdächtige wurde noch vor Öffnung der Bank festgenommen. Bei einer ersten Befragung machte der 45-Jährige keine Angaben zum Vorfall. Offenbar wollte er mit dem Tretroller die Flucht antreten.