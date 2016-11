Prozess: Sohn mit kochendem Wasser verbrüht

In Wien steht heute ein 58-jähriger Mann vor Gericht, der seinen 17-jährigen Sohn mit siedend heißem Wasser übergossen haben soll. Anschließend soll der Mann auch noch mit einem Messer auf ihn eingestochen haben.

„Papa, bring mich nicht um“, rief der verbrühte Jugendliche laut Anklage, nachdem er sich in Todesangst unter einen Schreibtisch geflüchtet und zusammengekauert hatte, um den Stichen zu entgehen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen versuchten Mord vor.

Mann wollte ausnahmsweise „zuhause“ schlafen

Die Bluttat in der Draugasse in Floridsdorf spielte sich in der Wohnung ab, in der der 58-Jährige bis zu seiner Scheidung lebte. Nach der Trennung von seiner Frau musste er dort ausziehen. Nachdem er am 7. Mai 2016 in einem Lokal reichlich Alkohol konsumiert hatte, rief er am späten Abend bei seiner Tochter an und bettelte, ob er ausnahmsweise „zuhause“ schlafen dürfe - mehr dazu in Vater attackiert Sohn mit heißem Wasser.

Die Tochter hielt mit ihrer Mutter Rücksprache und brachte schließlich den alkoholisierten Mann mit deren Einverständnis in die Wohnung, die sie gemeinsam mit der Mutter und einer jüngeren Schwester dann wieder verließ. Die Frauen befürchteten Schwierigkeiten mit dem 58-Jährigen, daher fassten sie den Entschluss, bei Bekannten zu übernachten. Einzig der 17-jährige Sohn blieb in der Wohnung, der stark verkühlt war und schon den ganzen Tag das Bett gehütet hatte.

Schüttete Sohn siedendes Wasser ins Gesicht

Mitten in der Nacht stand plötzlich der Vater mit heißem Wasser neben dem schlafenden Burschen und schüttete ihm dieses laut Anklage ins Gesicht. Der Jugendliche ließ sich aus dem Bett fallen. Indem er am Boden liegend nach dem mit einem Messer Bewaffneten trat, gelang es ihm schließlich, den 58-Jährigen zu Fall zu bringen.

Diese Gelegenheit nutzte der Verletzte, um aus der Wohnung und zu den Nachbarn zu flüchten. Die Cobra nahm den Mann schließlich in der Tatwohnung fest - mehr dazu in Sohn verbrüht: Vater in U-Haft.