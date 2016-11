Pizzalieferanten mit Machete bedroht

Junge Pizzalieferanten sind am Dienstagabend bei einer Essenszustellung in Floridsdorf mit einer Machete und einem Holzstock bedroht worden. Zwei bewaffnete Männer forderten an der Wohnungsür einen Preisnachlass.

Zwei Männer mit den Waffen in den Händen öffneten den Lieferanten die Wohnungstür. Sie hantierten demonstrativ damit und forderten einen Preisnachlass für das Essen. Aus Angst ließen sich der 23-jährige Lieferant und sein jüngerer Kollege auf den Preisnachlass ein und verständigten anschließend die Polizei. Kurz darauf, um etwa 20.00 Uhr standen Beamte der WEGA vor der Wohnungstür.

LPD Wien

„Unter Widerstand“ festgenommen

Auch ihnen öffnete der 53-Jährige mit der Machete bewaffnet die Tür. Der Mann sowie sein 22-jähriger Sohn wurden unter Widerstand festgenommen. Laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann dürfte es bereits in der Vergangenheit Bestellungen vom gleichen Lieferdienst gegeben haben, mit welchen die Männer nicht zufrieden gewesen waren.

In der Wohnung wurden neben zahlreichen Messern unter anderem auch eine antike Langwaffe, verbotene Waffen wie ein Schlagstock (ein sogenannter Totschläger) und ein Schlagring sichergestellt. Die beiden Wiener wurden wegen gefährlicher Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt, sie sollen im Laufe des Dienstags befragt werden. Gegen Vater und Sohn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.