„Taufe“ für geliehene Panda-Zwillinge

Die Panda-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn bekommen heute offiziell ihre Namen verliehen. Für den Zoo und den chinesischen Staat dienen die Pandas auch als Wirtschaftsfaktor.

Obwohl die Panda-Zwillinge in Wien geboren sind, gehören sie dem chinesischen Staat. Dieser verleiht die Tiere an ausgewählte Zoos auf der ganzen Welt. Von sechs- bis siebenstelligen Beträgen ist die Rede, die China an jährlicher Panda-Miete verlange. Wie viel Schönbrunn für seine Pandas bezahlt, kann man auf Nachfrage nicht beantworten und verweist auf „vertrauliche Vertragsdetails“.

Panda-Zwillinge bleiben zwei Jahre in Wien

Der in der Vergangenheit kolportierte Betrag von einer Million Euro im Jahr sei im Fall des Tiergartens Schönbrunn jedenfalls deutlich zu hoch, heißt es aus dem Zoo. Bekannt ist, dass die beiden Pandas nach zwei Jahren wieder an China zurückgegeben werden müssen. Der offizielle Zweck der Panda-Leihgaben ist die Arterhaltung der gefährdeten Tiere. Das wird wohl auch bei der Namensfeier angesprochen, zu der neben Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) auch der chinesische Botschafter Li Xiaosi kommt - mehr dazu in Panda-„Taufe“ ohne Pandas.

Die Namensfeier ist in der Orangerie - die Jungtiere sind in der Baumhöhle, da werden „sie nicht extra für die Veranstaltung rausgeholt. Für die Besucher sind sie dann zu sehen, wenn sie die Baumhöhle verlassen, oder die Mutter sie rausholt. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, rechnen wir, dass es Ende des Jahres soweit sein wird“, sagt Tiergartensprecherin Johanna Bukovsky.

Männchen erhielt Name nach Internetabstimmung

Das Panda-Weibchen bekommt übrigens den Namen „Fu Feng“, für das Männchen wurde bei einer Internetabstimmung der Name „Fu Ban“ ausgesucht - mehr dazu in Pandas heißen Fu Ban und Fu Feng.

